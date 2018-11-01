Подготовлен указ о внедрении тароматов, идет поиск инвестора

сообщает пресс-служба Совмина. По его словам, выработаны основные подходы к организации и функционированию системы, которые легли в основу подготовленного проекта указа президента. Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая на совместном заседании палат Национального собрания,пресс-служба Совмина. По его словам, выработаны основные подходы к организации и функционированию системы, которые легли в основу подготовленного проекта указа президента.





Сейчас ведется поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении системой. После этого работа над названным проектом будет завершена.





Напомним, система подразумевает следующую схему: потребители возвращают бутылки и банки в тароматы, взамен же устройства возвращают им деньги – сумму залога за данную тару, которая изначально включена в стоимость покупаемых товаров.









Как работают тароматы, уже было показано в Минске в сентябре.



