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Подготовлен указ о внедрении тароматов, идет поиск инвестора
В Беларуси проделана подготовительная работа по внедрению в стране залоговой системы сбора тары – стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.
Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая на совместном заседании палат Национального собрания,
Сейчас ведется поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении системой. После этого работа над названным проектом будет завершена.
Напомним, система подразумевает следующую схему: потребители возвращают бутылки и банки в тароматы, взамен же устройства возвращают им деньги – сумму залога за данную тару, которая изначально включена в стоимость покупаемых товаров.
Как работают тароматы, уже было показано в Минске в сентябре.
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В Беларуси проделана подготовительная работа по внедрению в стране залоговой системы сбора тары – стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.
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