ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовлен указ о внедрении тароматов, идет поиск инвестора

01.11.2018 22:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси проделана подготовительная работа по внедрению в стране залоговой системы сбора тары – стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.

Об этом рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, выступая на совместном заседании палат Национального собрания, сообщает пресс-служба Совмина. По его словам, выработаны основные подходы к организации и функционированию системы, которые легли в основу подготовленного проекта указа президента.

Сейчас ведется поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении системой. После этого работа над названным проектом будет завершена.

Напомним, система подразумевает следующую схему: потребители возвращают бутылки и банки в тароматы, взамен же устройства возвращают им деньги – сумму залога за данную тару, которая изначально включена в стоимость покупаемых товаров.


Как работают тароматы, уже было показано в Минске в сентябре.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проделана подготовительная работа по внедрению в стране залоговой системы сбора тары – стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Движение по мосту в Лошице восстановят 3 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика