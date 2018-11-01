"Не беспокойтесь, я выжил": Сенцов написал письмо правозащитникам

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сообщает nv.ua Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья после прекращения голодовки,nv.ua





Письмо украинского режиссера обнародовал правозащитник из Челябинской области Николай Щур.





"Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - приводит цитату из письма Сенцова правозащитник.





25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.





Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.





В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.









Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.





За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.



