Белоруски возмутились из-за камер возле примерочных белья в Минске

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«Девочки, будете в отделе нижнего белья в минском ЦУМе, помашите ручкой охранникам и охранницам», — так одна из пользователей Facebook Юлия прокомментировала фотографию, сделанную из примерочной комнаты.









Согласно снимку, на кабинки, где девушки и женщины примеряют интимные детали своей одежды, направлены взгляды видеокамер. Но предупреждений, что во время примерки вас могут снимать, не видно. Более того, в комментариях другие женщины говорят, подобная ситуация характерна не только для ЦУМа, но и для других столичных магазинов. В частности, для торгового дома «На Немиге».





Чтобы проверить информацию из социальных сетей, мы отправились в эти магазины. В ТД «На Немиге» видеокамер в примерочных мы не нашли. А в ЦУМе камера хоть и висит около одной из кабинок для примерки, на данный момент ее обзор ограничен своеобразной ширмой. Насколько она мешает видеть процесс переодевания и примерки, неизвестно. Отметим, что на фото, которое выкладывали ранее в Facebook, этой ширмы еще не было. Возможно, ее появление стало как раз результатом возмущения в социальных сетях.





В инфо-центре ЦУМа на наш вопрос ответили, что камера, установленная около примерочной, не работает.





«Это муляж», – отметила сотрудница магазина.





Но зачем тогда ее прятать? На этот вопрос ответ мы не получили. Есть также вопрос: что делать, если в каком-либо магазине на кабинку для переодевания будет направлена настоящая камера? С этим вопросом мы обратились в Белорусское общество защиты потребителей. В организации ничего не знали о подобных случаях и посоветовали гражданам в такой ситуации обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ведь сами камеры в торговых залах, особенно при наличии соответствующего предупреждения, нарушением не являются, напомнили в организации.





Юрист Александр Жук рассказал Belsat.eu, что если есть подозрения, что вас в примерочной могут снимать, и что это нарушает ваше право на конфиденциальность и неприкосновенность, то надо сначала письменно обратиться к администрации магазина. Если полученный ответ вас не устроит, то нужно написать заявление в прокуратуру.





«Одно дело, когда камера установлена в самом магазине или на выходе – там все одетые ходят. Если же эта информация выйдет шире, тогда можно вообще говорить о разглашении персональных данных и нарушении права на конфиденциальность», – говорит собеседник Belsat.eu.





Отметим, что камеры, установленные так, чтобы можно было следить за примерочными, не являются белорусским изобретением. В этом году зимой случился скандал по этому поводу в соседней России, где видеокамеры заметили в примерочных сети магазинов Familia. Некоторые из покупателей и интернет-пользователей даже составили обращение в прокуратуру и начали сбор подписей, чтобы прекратить практику видеосъемки в примерочных.





Обычно российские магазины выкручиваются из аналогичных скандальных ситуаций на основании того, что в торговых залах магазинов имеются предупреждения о ведении видеосъемки, сами магазины – общественное место, а в примерочных чаще всего случаются кражи.









Следует также отметить, что не всегда видеозаписи с камер в примерочных остаются в собственности магазинов. Например, в марте в Израиле был задержан мужчина, который сумел взломать записи камер видеонаблюдения в одном из бутиков Тель-Авива и записать покупателей во время того, как они, обнаженные, примеряли купальные костюмы. После этого израильские правоохранители рекомендовали магазинам сделать так, чтобы камеры не помещались в примерочных или других «чувствительных местах».





Мы же со своей стороны можем посоветовать осмотреться внимательно перед тем, как что-то примерять в кабинках для переодевания.



