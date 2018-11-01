Ученые узнали, как 10 млрд. лет назад наша галактика поглотила другую

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Проанализировав 2 млрд замеров, ученые обнаружили, что 33 тысячи звезд Млечного Пути были рождены за его пределами и движутся не так, как другие звезды, - сообщает Space.com.





Проведя наблюдения за этими звездами с помощью специальных телескопов, ученые выяснили, что они появились в результате столкновения Млечного Пути с другой галактикой около 10 млрд лет назад.





Как предполагается, эта галактика была в пять раз меньше Млечного Пути.





"Млечный Путь - это каннибал. Мы знали, что в прошлом он поглотил много карликовых галактик. Но сейчас мы выяснили, что он способен поглотить и крупную галактику", - отметила астроном Колумбийского университета в Нью-Йорке Кэтрин Джонсон.





Она сравнила работу ученых с полицейским расследованием, потому что речь идет о мертвой галактике.





"Открытие стало возможно, потому что движения звезд хранят память об их происхождении", - рассказала Амина Хелми, астронавт Гронингенского университета в Нидерландах, которая руководила исследованием.





При проведении замеров движения звезд Хелми и ее коллеги использовали данные космического телескопа "Гайа".









Предполагается, что с его помощью будет составлена трехмерная карта с указанием координат примерно миллиарда звезд.





Галактику, которую поглотил Млечный путь, назвали в честь телескопа "Гайа-Энцелад".



