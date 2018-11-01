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12 оттенков гардероба, которые будут актуальны в 2019 году

01.11.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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Институт цвета Pantone представил самые модные оттенки предстоящего сезона «весна-лето — 2019». И их можно назвать самыми дерзкими за последние несколько лет.

12 оттенков гардероба, которые будут актуальны в 2019 году
«Живой коралл», Living Coral © eastnews © vicceridono / instagram
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 В палитру вошли 12 ярких оттенков. Институт Pantone в буквальном смысле задает тональность всех будущих коллекций модных дизайнеров. И если вы способны отличить коралловый от розового или знаете, как выглядит пурпурный цвет, то эта статья придется как нельзя кстати.

AdMe.ru подготовил для вас материал о том, какими будут самые модные цвета следующего года и каким образом внедрить их в повседневный гардероб.

«Фиеста», Fiesta
 © eastnews   © juliahengel / instagram  

Насыщенный оттенок Fiesta — самый яркий в палитре Pantone. Цвет гармоничен в сочетании с мягкими нюдовыми или контрастными, глубокими оттенками, например с синим. О привычном сочетании «красный — черный» теперь можно забыть. Чтобы не переусердствовать с яркостью в повседневных образах, выбирайте «фиесту» лишь в качестве акцента в аксессуарах: браслетах, сумочках, платках.

«Розовый павлин», Pink Peacock
 © eastnews   © wendyslookbook / instagram  

«Розовый павлин» сочетается и комбинируется с такими неожиданными цветами, как фиолетовый, неоново-синий или темно-зеленый. Впрочем, этот цвет может быть и вполне самостоятельным, а за счет чередования различных фактур, тканей и комбинаций можно создать необычный образ. Этот женственный и одновременно напористый оттенок интереснее всего смотрится на вещах со строгим геометрическим принтом.

«Королевский синий», Princess Blue
 © eastnews   © parisinfourmonths / instagram  

Цвет Princess Blue настолько универсален, что сочетается и с пастельными оттенками, и с контрастными: оранжевым, желтым, зеленым или красным. Фаворит дизайнеров в новых женских коллекциях — мужской костюм оверсайз. Для создания более сдержанного образа можно выбрать костюм с юбкой, как это часто делает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

«Сладкая сирень», Sweet Lilac
 © eastnews   © keikolynn / instagram  

Самый романтичный и нежный оттенок в списке Pantone, Sweet Lilac, эффектно смотрится со всеми тонами голубого и фиолетового. Такое цветовое сочетание чаще всего можно найти на свитерах, платьях, классических юбках и даже брюках. C точки зрения модных дизайнеров, цвет Sweet Lilac идеально дополнят классический черный или белый.

«Живой коралл», Living Coral
 © eastnews   © vicceridono / instagram  

Нежный коралловый оттенок можно отнести к нюдовым. Этот цвет выгодно подчеркивает тон кожи. Утонченный и гладкий Living Coral самодостаточен и хорошо смотрится с естественными кожными оттенками, поэтому дополнять его другими красками нет необходимости. Идеальная рифма для «живого коралла» — мягкие нюдовые, бежевые и серые тона, для контраста можно выбрать металлик, черный или «насыщенную фуксию».

«Шутовской красный», Jester Red

 
 
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Институт цвета Pantone представил самые модные оттенки предстоящего сезона «весна-лето — 2019». И их можно назвать самыми дерзкими за последние несколько лет.
 
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