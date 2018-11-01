|
12 оттенков гардероба, которые будут актуальны в 2019 году
Институт цвета Pantone представил самые модные оттенки предстоящего сезона «весна-лето — 2019». И их можно назвать самыми дерзкими за последние несколько лет.
«Живой коралл», Living Coral © eastnews © vicceridono / instagram
В палитру вошли 12 ярких оттенков. Институт Pantone в буквальном смысле задает тональность всех будущих коллекций модных дизайнеров. И если вы способны отличить коралловый от розового или знаете, как выглядит пурпурный цвет, то эта статья придется как нельзя кстати.
AdMe.ru подготовил для вас материал о том, какими будут самые модные цвета следующего года и каким образом внедрить их в повседневный гардероб.
«Фиеста», Fiesta
© eastnews © juliahengel / instagram
Насыщенный оттенок Fiesta — самый яркий в палитре Pantone. Цвет гармоничен в сочетании с мягкими нюдовыми или контрастными, глубокими оттенками, например с синим. О привычном сочетании «красный — черный» теперь можно забыть. Чтобы не переусердствовать с яркостью в повседневных образах, выбирайте «фиесту» лишь в качестве акцента в аксессуарах: браслетах, сумочках, платках.
«Розовый павлин», Pink Peacock
© eastnews © wendyslookbook / instagram
«Розовый павлин» сочетается и комбинируется с такими неожиданными цветами, как фиолетовый, неоново-синий или темно-зеленый. Впрочем, этот цвет может быть и вполне самостоятельным, а за счет чередования различных фактур, тканей и комбинаций можно создать необычный образ. Этот женственный и одновременно напористый оттенок интереснее всего смотрится на вещах со строгим геометрическим принтом.
«Королевский синий», Princess Blue
© eastnews © parisinfourmonths / instagram
Цвет Princess Blue настолько универсален, что сочетается и с пастельными оттенками, и с контрастными: оранжевым, желтым, зеленым или красным. Фаворит дизайнеров в новых женских коллекциях — мужской костюм оверсайз. Для создания более сдержанного образа можно выбрать костюм с юбкой, как это часто делает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
«Сладкая сирень», Sweet Lilac
© eastnews © keikolynn / instagram
Самый романтичный и нежный оттенок в списке Pantone, Sweet Lilac, эффектно смотрится со всеми тонами голубого и фиолетового. Такое цветовое сочетание чаще всего можно найти на свитерах, платьях, классических юбках и даже брюках. C точки зрения модных дизайнеров, цвет Sweet Lilac идеально дополнят классический черный или белый.
«Живой коралл», Living Coral
© eastnews © vicceridono / instagram
Нежный коралловый оттенок можно отнести к нюдовым. Этот цвет выгодно подчеркивает тон кожи. Утонченный и гладкий Living Coral самодостаточен и хорошо смотрится с естественными кожными оттенками, поэтому дополнять его другими красками нет необходимости. Идеальная рифма для «живого коралла» — мягкие нюдовые, бежевые и серые тона, для контраста можно выбрать металлик, черный или «насыщенную фуксию».
«Шутовской красный», Jester Red
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Институт цвета Pantone представил самые модные оттенки предстоящего сезона «весна-лето — 2019». И их можно назвать самыми дерзкими за последние несколько лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)