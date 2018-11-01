Кучма прокомментировал заявление Лукашенко о привлечении США к минскому процессу

Интерфакс-Украина ". Об этом Кучма сказал журналистам в Харькове в четверг, передает "".





"Я не думаю, что что-то из этого получится. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко выступил с таким предложением, - спасибо ему за это", - сказал он.





Второй президент отметил использование всех возможностей.





"Если есть возможность еще кого-то пригласить, - с радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую положительную работу для Украины", - заявил Кучма.





"Но другого ничего не будет. Они скажут, что мы уже участвуем", - пояснил свою позицию он.





По его словам, сомнительно также, что к Минскому формату присоединится и ЕС.





"Если хочет Европейский Союз поддержать Украину, ему не надо входить в этот формат. У него и так есть возможность сделать все, что необходимо. Пусть только делают", - сказал Кучма.





"Но вы видите, противоречия сегодня огромные в Европейском союзе. И надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не стоит", - подчеркнул второй президент.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к переговорам по Донбассу необходимо привлечь все заинтересованные стороны и, если не удастся привлечь США, то успеха не будет.



