﻿ Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали на сумму более 1800 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали на сумму более 1800 рублей

01.11.2018 21:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Суд Московского района Минска анархиста и его жену оштрафовали на 1800 рублей за "экстремистские надписи" на одежде.

 Оказалось, милиция рассмотрела «экстремистские» надписи на одежде пары по снимкам в социальных сетях.
Ранее Вячеслав Косинеров рассказал TUT.BY, что в милиции на него составили протокол по ст. 17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в Республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, хранение и так далее). В устном разговоре ему сообщили, что дело касается неких записей в Facebook, а к 11 часам нужно явиться в отделение.

С того времени в течение 7 часов телефоны минчан были недоступны. Оказалось, из милиции их вместе с материалами дела привезли в суд. В итоге молодой человек оштрафован на 45 базовых, а его жена — на 30, рассказал Косинеров в соцсетях.

По словам минчанина, претензии касались снимков, где на одежде анархиста милиция рассмотрела две «экстремистские надписи». Например, вышивку на шапке в виде слов, которые переводятся с английского как «классовая война».

На процессе было озвучено, что дело инициировал ГУБОПиК МВД, сотрудники которого месяц назад, по словам Косинерова, провели «маніторынг нашых старонак». Оказалось, обе фразы с шапки и майки были внесены в Республиканский список экстремистских материалов еще в марте 2018-го. Тогда по решению суда Центрального района были запрещены изображения с этими фразами «вне зависимости от носителя».

Причем сегодня минчан судили не за сами надписи из черного списка на одежде, а именно за публикацию, то есть распространение, снимков с такими фразами.


«Сваю віну мы не прызналі, таму што лічым справу цалкам палітычнай і спробай надалей абмежаваць свабоду выразу меркаванняў у публічнай прасторы, соцсетках. Лічу, што даваць штрафы і арышты за проста надпісы, якія не заклікаюць прама да нейкага гвалту і не зневажаюць кагосьці - гэта абсурдна», — объяснил TUT.BY Косинеров.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска анархиста и его жену оштрафовали на 1800 рублей за "экстремистские надписи" на одежде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика