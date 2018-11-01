|
Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали на сумму более 1800 рублей
Суд Московского района Минска анархиста и его жену оштрафовали на 1800 рублей за "экстремистские надписи" на одежде.
Оказалось, милиция рассмотрела «экстремистские» надписи на одежде пары по снимкам в социальных сетях.
Ранее Вячеслав Косинеров
С того времени в течение 7 часов телефоны минчан были недоступны. Оказалось, из милиции их вместе с материалами дела привезли в суд. В итоге молодой человек оштрафован на 45 базовых, а его жена — на 30, рассказал Косинеров в соцсетях.
По словам минчанина, претензии касались снимков, где на одежде анархиста милиция рассмотрела две «экстремистские надписи». Например, вышивку на шапке в виде слов, которые переводятся с английского как «классовая война».
На процессе было озвучено, что дело инициировал ГУБОПиК МВД, сотрудники которого месяц назад, по словам Косинерова, провели «маніторынг нашых старонак». Оказалось, обе фразы с шапки и майки были внесены в Республиканский список экстремистских материалов еще в марте 2018-го. Тогда по решению суда Центрального района были запрещены изображения с этими фразами «вне зависимости от носителя».
Причем сегодня минчан судили не за сами надписи из черного списка на одежде, а именно за публикацию, то есть распространение, снимков с такими фразами.
«Сваю віну мы не прызналі, таму што лічым справу цалкам палітычнай і спробай надалей абмежаваць свабоду выразу меркаванняў у публічнай прасторы, соцсетках. Лічу, што даваць штрафы і арышты за проста надпісы, якія не заклікаюць прама да нейкага гвалту і не зневажаюць кагосьці - гэта абсурдна», — объяснил TUT.BY Косинеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска анархиста и его жену оштрафовали на 1800 рублей за "экстремистские надписи" на одежде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)