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К 2020 году Беларусь присоединится к безвозмездному донорству. Почему это важно?
Новости Беларуси. «У Беларуси доброе сердце». Благотворительная акция по безвозмездной сдаче крови проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ней уже присоединились сотни доноров, которые готовы поделиться частичкой себя ради тех, кто нуждается в помощи. В числе добровольцев и наш коллега Юрий Прокопенко.
Антон Сергеевич Лебедкин, вторая положительная. Помощник машиниста тепловоза впервые на станции переливания крови. Стать донором думал давно, но все никак не решался. Главным аргументам «за» стал пример жены.
Антон Лебедкин, житель Могилева:
Виктория Мурашкевич, жительница Могилева:
Во всем мире безвозмездные доноры считаются самыми безопасными в плане здоровья и самыми мотивированными, так как их цель – только взаимопомощь. В Беларуси каждая четвертая сдача крови проводится на безвозмездной основе.
Однако нам есть с кого брать пример. В Японии трудно найти взрослого человека, который бы не был донором-добровольцем. А в индийском Мумбаи установили рекорд Гиннеса – на сдачу крови в один день собрались 25 тысяч жителей города.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Эта кровь наверняка спасет не одну жизнь. Переливания необходимы при операциях, пересадке органов, во время родов, лечения онкозаболеваний. Например, за один обычный сеанс гемодиализа пациенту необходимо перелить около полулитра донорских компонентов. Самая востребованная – первая положительная группа. Она течет в жилах чуть ли не половины всего населения планеты. А самая редкая – и от этого также очень нужная – четвертая с отрицательным резус-фактором.
Виктория Ярохович, врач-трансфузиолог Могилевской областной станции переливания крови:
За последние 5 лет число безвозмездных доноров в нашей стране выросло в 16 раз. В 2020 году, как планируется, Беларусь присоединится к большинству стран мира, где доноры сдают кровь только на безвозмездной основе. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Белорусские парламентарии сейчас разрабатывают соответствующий законопроект.
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Новости Беларуси. «У Беларуси доброе сердце». Благотворительная акция по безвозмездной сдаче крови проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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