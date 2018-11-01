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Аварийный мост в Фаниполе оказался ничейным

01.11.2018 22:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пешеходный мост через железную дорогу в Фаниполе стал ничейным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аварийный мост в Фаниполе оказался ничейным

Пока он был исправен, вопрос собственности не поднимался. Теперь, когда его признали аварийным, выяснилось, что хозяина у него нет. Была даже проведена специальная экспертиза. Сейчас местные власти вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги ищут возможность, чтобы в городе появился новый пешеходный переход.

Аварийный мост в Фаниполе оказался ничейным

Подробнее в видеоматериале Максима Слижа.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пешеходный мост через железную дорогу в Фаниполе стал ничейным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока он был исправен, вопрос...
 
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