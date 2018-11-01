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В Минске создадут координационный совет по кадровой политике
Новости Беларуси. Усилить взаимодействие предприятий с высшими учебными заведениями столицы – таков итог встречи руководства города с ректорами вузов 1 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Университеты нуждаются в заказе на подготовку специалистов на 10 лет вперед. Студентам это гарантирует востребованность на рынке труда и первое рабочее место, а государству – эффективность затраченных на обучение средств.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
На встрече также обсудили особенности столичного рынка труда, перспективы создания научно-инновационного центра и совершенствование условий приема студентов.
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Новости Беларуси. Усилить взаимодействие предприятий с высшими учебными заведениями столицы – таков итог встречи руководства города с ректорами вузов 1 ноября,...
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