В середнячках: по уровню владения английским белорусы опередили россиян и украинцев

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Беларусь заняла 38-е место в восьмом рейтинге EF Education First и отнесена к странам со средним уровнем владения английским языком.

В группу со «средним уровнем» кроме Беларуси включены 17 стран. К ней относятся, что интересно, бывшие британские колонии Индия, Гонконг и Нигерия. Немного выше белорусов испанцы, французы и итальянцы, с индексом 55,53 наша страна опередила в этой группе Россию и Украину.

Самые «англоязычные» - шведы. Индекс у этой страны составляет 70,72. «Очень высокий уровень» владения английским языком также у жителей Нидерландов, Сингапура, Норвегии, Дании, ЮАР, Люксембурга, Финляндии, Словении, Германии, Бельгии, Австрии. Наши соседи – Польша и Литва – относятся к странам с просто «высоким уровнем».

К группе с «низким уровнем» владения бритиш исследователи отнесли Грузию, Китай и Японию. Совсем плохо («очень низкий») с коммуникациями на главном языке мира в Казахстане, Турции, Азербайджане, ОАЭ и еще в 19 странах, в основном, из Ближнего Востока и Латинской Америки.

EF Education First также подготовил рейтинг владения английским в разрезе городов. Самый англоязычный город мира – Амстердам. Его индекс 77, 41. Варшава, например, на 14-м месте с показателем 64,42.

Минск с индексом 57, 06 находится на достаточно высоком 26-е месте в группе городов со средним уровнем. Его соседями по рейтингу стали Париж (57,49) и Киев (57,01). Минск опередил Москву, Рим, Токио, Санкт-Петербург и еще несколько десятков городов.

Автор исследования EF Education First - это крупнейший международный образовательный центр по обучению английскому языку.

Как отмечается, Беларусь впервые (как еще 12 стран) представлена в этом рейтинге, который составлялся на основании тестов 1,3 млн человек. Всего в рейтинг включены 88 стран и территорий, 32 из которых представляют Европу, 21 – Азию, 17 – Латинскую Америку, по 9 – Африку и Ближний Восток.

В рамках стандартизированного теста по английскому языку оценивались навыки чтения и аудирования его участников. Как сообщается, он разработан для классификации языковых способностей участников по шести уровням, установленным согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR).