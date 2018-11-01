Вкусные выходные. В Слуцке пройдет первый гастрономический фестиваль





С 2 по 6 ноября в Слуцке пройдет первый гастрономический фестиваль. Попробовать набор интересных блюд из мясного сета за привлекательную цену можно будет в ресторане «Колизей».

Гастрономические фестивали – это полюбившееся минчанами «кулинарное развлечение», когда и вкусно, и красиво, и много, и недорого. Плюс, есть возможность попробовать необычные, изысканные блюда, которые вряд ли заказал бы в обычный день, придя на обед или на вечерние посиделки с друзьями в кафе. Просвещение в гастрономическом плане и развитие культуры посещения ресторанов – вот главная идея работы подобных проектов. В эти дни в столице проходит уже 13-ый гастрофест, что означает только одно: тематическое фестивальное меню интересно людям.

Зачастую в дни гастрономических фестивалей попасть в заведения, где подают специальное меню, очень непросто – не хватает мест из-за большого количества желающих приобщиться к изысканной кухне. В минувшем году идею гастрофестов поддержали и в нескольких областных центрах: Бресте, Гомеле, Гродно. Провести свой гастрономический фестиваль решил и слуцкий ресторан «Колизей».

Пока в эти дни столичных посетителей гастрофестиваля потчуют блюдами на морскую тематику, гостям ресторана «Колизей» готовят мясное меню. 2, 3, 4 и 6 ноября любой желающий может стать частью кулинарного проекта: в течение всего дня можно будет попробовать мясной сет от поваров ресторана. Стоит фестивальное предложение 21 рубль, но за эти деньги Вы получаете целый банкетный стол – 7 изысканных блюд общим весом в 900 грамм!

Что входит в гастрономический сет?

Рулетики из ветчины и баклажанов

Клаб-сэндвич с курицей

Салат «Палермо»

Миньоны из говядины с грибным соусом

Свиные медальоны с беконом и сложным гарниром

Овощи гриль

Булочка с чесночной начинкой

А на следующей неделе гостей ресторана «Колизей» ждет новая тематика фестиваля – сеты морской еды.

Администрация заведения обещает удивить гостей интересными блюдами и необычной подачей.

«СИТИ-ШОУ», УНП 691563213