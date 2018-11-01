Госконтроль вскрыл факты необоснованного посредничества в Слуцком районе





Один из слуцких заводов-изготовителей своим заказчикам - сельхозорганизацям Минской области - продавал свою же продукцию через частную структуру, которая занималась лишь оформлением документов. В итоге, за год частная фирма-посредник получила около 50 000 рублей, сообщает телеканал Беларусь-1.

Для поставки стройкомплектов под возведения контейнеров для хранения кормов в ОАО "Старобинский" тендер выиграла частная структура из Слуцка, которая предложила более выгодные условия.

— Когда начали разбираться и заключать договор, выяснили, что фирма не производит данный вид продукции. Они нам предоставили свидетельство о том, что являются официальным представителем организации, которая производит данный вид продукции, — рассказала Татьяна Куделко, директор ОАО "Старобинский".

На старобинском предприятии прикинули, что покупать у других производителей намного дороже, поэтому заключили договор и начали осваивать бюджетные средства. Но когда пришли контролеры с плановой проверкой, выяснилось: завод-изготовитель вполне может обходиться и без так называемого "официального торгового представителя".

Госконтролем было установлено, что данная частная фирма является лишь посредником.

— Фирма была транзитером по поставке строительных материалов. При том, что в документах значился производитель этих строительных материалов - это опять же слуцкая организация с государственной формой собственности, — рассказал председатель Солигорского межрайонного комитета госконтроля КГК Беларуси по Минской области Дмитрий Ахрем.

После оформления всех бумажных формальностей частная структура требовала 100 процентной предоплаты. И обязалась предоставить стройкомплекты в течение 5 дней. Однако сроки постоянно срывались. В итоге, когда заказчики приехали за материалами, удивились - ведь железобетонные плиты они забирали прямо с цехов завода-изготовителя.

Естественно, частник работал не бесплатно. За простое оформление документов, с которым без проблем справились бы специалисты завода-изготовителя, посредники брали 4% от окончательной стоимости стройматериалов. Все деньги оседали на банковских счетах частной структуры. Таким образом, не прикладывая особых усилий, всего за год фирма заработала около 50 тысяч рублей. Как минимум две организации области остались без вот таких силосно-сенажных траншей, а, соответственно, и без правильно законсервированных кормов, прибавки в надоях и как следствие - выручки. И такое "посредническое колесо" проехалось по 26 сельхозорганизациям из семи районов Минской области. А тем временем из бюджета для возведения силосно-сенажных траншей выделили более миллиона рублей.

— Органами финансового расследования будет дана в рамках уголовно-процессуального законодательства правовая оценка действиям иных должностных лиц в ходе проверки нарушений по фактам подделки документов, уклонения от уплаты кредиторской задолженности, умышленном сокрытии фактов нарушения норм бюджетного законодательства, — прокомментировал Сергей Довнар, начальник Солигорского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области.

Сегодня все материалы по фактам многочисленных нарушений направлены в Следственный комитет, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.