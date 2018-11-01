Тогда Сейчас: что почем было накануне распада СССР



Очереди тех лет. Фото: mtdata.ru

Экономика в годы перестройки

О необходимости изменения экономической системы генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые заявил в апреле 1985 года. Реформа всей системы началась в январе 1987 года. И перестройка была объявлена новой государственной идеологией.

Этому способствовали два удара по советской экономике в 1986 году: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская катастрофа. Поступления в бюджет от экспорта нефти сократились в 1985—1986 гг. на 30%. Это привело к нехватке иностранной валюты для импорта, в том числе потребительских товаров.

В 1989 году экономический рост резко замедляется, а к концу 1991-го страна оказывается на грани экономического коллапса. Происходит обвал жизненного уровня населения. Реальностью в начале 90-х становятся безработица, хронический товарный дефицит. С 1990 года основной идеей становится построение демократии и рыночной экономики. В 1990-1991 годах легализуется частная собственность, образуются фондовый и валютный рынки.

Советская история подошла к своему логическому завершению. 8 декабря 1991 года в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии провозгласили, что Советского Союза больше нет. 26 декабря 1991 года СССР окончательно перестает существовать.





В мясном отделе магазина

Очереди и пустые прилавки

В 1986 году была отменена монополия государства на внешнюю торговлю. Это способствовало вывозу продукции за рубеж.

Прилавки магазинов с учетом общего спада производства во второй половине 80-х быстро опустели.

После 1986 года в числе дефицитных товаров оказались не только телевизоры и сложная бытовая техника, но и туалетная бумага, сигареты, мыло, пеленки, обувь. Огромные очереди и «колбасные поезда» (чаще ездили в Москву за дефицитными продуктами) стали привычными для тех лет.





Очередь за растительным маслом по талонам

Не только продукты, но и мыло, спички распределялись по карточкам, а карточки зачастую не отоваривались.

В 1991 году кризис экономики СССР, как отмечается в ряде источников, выражался в 11-процентном спаде производства, в 20-30-процентном дефиците бюджета, во внешнем долге в 103,9 млрд долларов.





Антиалкогольная кампания

В начале перестройки в 1985-1987 годах в рамках памятной антиалкогольной кампании подскочили цены на алкоголь. Цена водки выросла более чем вдвое – с 4 до 9 рублей, закрылось множество ликеро-водочных магазинов, массовым стало самогоноварение. На прилавки магазинов попало огромное количество контрафакта, появилось много "точек" по продаже алкоголя сомнительного качества.





В этой связи, в частности, возник дефицит сахара. Он был нужен для самогоноварения. Первыми талонами перестроечных лет были талоны на сахар.

Были запрещены банкеты в госучреждениях, приметой времени стали «безалкогольные свадьбы».

Позже ввели талоны на другие продукты и товары первой необходимости.





Пустые прилавки перестроечных лет

Талоны

Повсеместно были введены карточки на мясо, сахарный песок, водку, яйца, масло, сигареты.





Появились талоны на моющие средства (стиральные порошки) и мыло и др. товары.

Особо дефицитными товарами с 1985 по 1990 г. были копченая колбаса, туалетная бумага, чай, конфеты, почти все фрукты, натуральный растворимый кофе, кассеты для аудиомагнитофонов, мебель.





Один из "перестроечных" плакатов

Существовали особые магазины для партийных работников, а простой советский человек мог купить товар только если его «выбросят».

Особый дефицит составляла мясная продукция и люди с привычными тогда клеенчатыми сумками и баулами переполняли поезда в Москву. Покупали там продукты, отстаивая многочасовые очереди и везли домой и на перепродажу. Места в очереди продавались. Говорили, что «если хорошо постоять в очереди, то можно и не работать». Можно было даже нанять «стояльщика», который отстаивал бы очередь.





«Это была целая наука — стоять в очереди. Нужно было многое предусмотреть и рассчитать. Любая мелочь могла стоить потери места. Где стоять? Когда стоять? И даже в чем стоять — одежда и внешний вид приобрели особое значение после того, как в Москве стали продавать товары только москвичам, по предъявлении прописки», – вспоминают те, кто испытал это на себе в те годы. Эти и другие воспоминания приводит ресурс varlamov.ru

Возник особый жаргон: «блат», «достать», «выбросили товар», «нарваться на товар», «запись на очередь».





Прилавки в обычных магазинах были пустыми

Как вспоминают современники, купить в своем городе или населенном пункте что-то — это тоже была целая эпопея: «Все говорили «достать». Доставать нужно было уметь. Главное — успеть занять очередь. Вот идешь, бывало, возле ЦУМа, видишь очередь. И обязательно спросишь: «Что дают?» Побежишь домой за купонами. А там и соседям в дверь постучишь. Или они тебе, чтобы предупредить: в «Продукты» возле дома сегодня, к примеру, колбасу докторскую завезли или сосиски, что было большой редкостью. А не успеешь отоварить талоны, так на другой месяц их не перенесешь. Они просто сгорят. У меня до сих пор эти листы лежат».





Очереди были огромнейшие

«Очереди начались уже к 1986 году, в основном это очереди на хлеб, молоко и мясо. К 1987 ввели талоны на водку, огромнейшие очереди были. Даже те, кто не пил, все равно брали, на всякий случай. А в сельской местности водка стала «валютой», так как во многих случаях люди ею рассчитывались за оказанные услуги, за какую-либо выполненную работу. Помню, в 87-ом в Ленинград ездила, так целый день в очереди простояла, а люди еще с 6 часов утра стояли. Только где-нибудь дефицитный товар «выкинут», народ сразу же набегал. Нужно не нужно – все равно брали, на запас», — цитирует biofile.ru слова современников той эпохи.

Сигареты некоторые крутили сами, используя махорку. Часто по талонам ничего достать было невозможно, только по блату.

Тогда на квартал можно было купить всего две пары носков, и еще неизвестно, попадешь ли с размером, вспоминает еще один современник.

«Доставать приходилось все через связи, по просьбам и уговорам», – сказано в воспоминаниях другого.

О коммерции

В перестройку впервые после НЭПа в СССР разрешили частное предпринимательство — кооперацию. В 1987 году было принято постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления».

Однако часть предпринимателей сконцентрировалась не на производстве, а на скупке и перепродаже готовых изделий, что усилило дефицит.





Зарплаты

Среднемесячная зарплата в СССР в 1980-1985 году была около 170-190 рублей, в 1986-1991 – около 195-270 рублей.

Показатели средней зарплаты по СССР с 1980 по 1990 годы:

1980 - 168,9 рубля

1981 - 172,5 рубля