Сегодня открывается 25-й Минский международный кинофестиваль «Лiстапад»

«Минск-Новости». Передает корреспондент агентства

Официальный слоган нынешнего ММКФ — «Познавая белый свет». В Впервые будут показаны фильмы из ЮАР и Кении.





В основном конкурсе игрового кино будет представлено 12 картин, в конкурсе «Молодость на марше» — 11, в «Лiстападзiке» — 6, в основном конкурсе документального кино — 13, в конкурсе национальных киношкол — 26 картин и 13 киношкол.





Показы лент «Лiстападзiка» пройдут с 3 по 6 ноября. Конкурс национальных киношкол — с 3 по 5 ноября.





Площадками 25-го ММКФ «Лістапад» будут кинотеатры «Центральный», «Мир», «Пионер», «Беларусь», «Москва», «Falcon Club Бутик Кино». Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в «Москве».





Фильм открытия — «Холодная война» Павла Павликовского (Польша).





— В этом году Минкульт увеличил свою долю финансирования в бюджете фестиваля, — рассказал начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Александр Рыдван. — На церемонию открытия приедут много известных людей из сферы кино. Пока мы не будем называть эти имена — сохраним интригу.





О том, с чем фестиваль подошел к 25-летию, рассказала директор ММКФ «Лістапад» Анжелика Крашевская:





— В 2010 году наша команда начала ребрендинг формата, чтобы кинофорум вошел в состав мировой киносемьи, чтобы он был аккредитован. Это не так-то просто. Но у нас получилось — фестиваль аккредитован FIAPF. Кроме того, Беларусь — полноценный участник FIPRESCI. В 2014-м в программе появился национальный конкурс, в 2015-м — Индустриальная панель. Фестиваль продолжает развиваться, новые формы подсказывает сама жизнь.





Зрителей, несомненно, порадует тот факт, что цены на сеансы останутся на уровне прошлого года.





— На церемонии открытия и закрытия — 15 рублей, — рассказала начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Ольга Боговарова. — Самые дешевые квитки будут на детские фильмы в «Пионере» — всего по 2 рубля. В «Центральном» картины будут показывать по ночам, стоимость — 7 рублей. В прошлом году зрителям предлагали абонементы, но они оказались невостребованными. В этом году такую услугу предоставлять не будем.



