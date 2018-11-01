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Сегодня открывается 25-й Минский международный кинофестиваль «Лiстапад»

02.11.2018 06:34 — Разное | Партизан  
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На фестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов из 48 стран.

Передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Официальный слоган нынешнего ММКФ — «Познавая белый свет». В Впервые будут показаны фильмы из ЮАР и Кении.

В основном конкурсе игрового кино будет представлено 12 картин, в конкурсе «Молодость на марше» — 11, в «Лiстападзiке» — 6, в основном конкурсе документального кино — 13, в конкурсе национальных киношкол — 26 картин и 13 киношкол.

Показы лент «Лiстападзiка» пройдут с 3 по 6 ноября. Конкурс национальных киношкол — с 3 по 5 ноября.

Площадками 25-го ММКФ «Лістапад» будут кинотеатры «Центральный», «Мир», «Пионер», «Беларусь», «Москва», «Falcon Club Бутик Кино». Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в «Москве».

Фильм открытия — «Холодная война» Павла Павликовского (Польша).

— В этом году Минкульт увеличил свою долю финансирования в бюджете фестиваля, — рассказал начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Александр Рыдван. — На церемонию открытия приедут много известных людей из сферы кино. Пока мы не будем называть эти имена — сохраним интригу.

О том, с чем фестиваль подошел к 25-летию, рассказала директор ММКФ «Лістапад» Анжелика Крашевская:

— В 2010 году наша команда начала ребрендинг формата, чтобы кинофорум вошел в состав мировой киносемьи, чтобы он был аккредитован. Это не так-то просто. Но у нас получилось — фестиваль аккредитован FIAPF. Кроме того, Беларусь — полноценный участник FIPRESCI. В 2014-м в программе появился национальный конкурс, в 2015-м — Индустриальная панель. Фестиваль продолжает развиваться, новые формы подсказывает сама жизнь.

Зрителей, несомненно, порадует тот факт, что цены на сеансы останутся на уровне прошлого года.

— На церемонии открытия и закрытия — 15 рублей, — рассказала начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Ольга Боговарова. — Самые дешевые квитки будут на детские фильмы в «Пионере» — всего по 2 рубля. В «Центральном» картины будут показывать по ночам, стоимость — 7 рублей. В прошлом году зрителям предлагали абонементы, но они оказались невостребованными. В этом году такую услугу предоставлять не будем.


 
Теги: Минск
 
 
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На фестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов из 48 стран.
 
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