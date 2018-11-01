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Археологическая сенсация: древней лодке, которую подняли со дна Немана – 500 лет

02.11.2018 05:29 — Разное | Партизан  
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Археологической сенсацией назвали ученые древний челн, поднятый со дна Немана, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе НАН Беларуси.

В Национальной академии наук провели дендрохронологическое датирование лодки-челна, поднятой со дна Немана у деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области.

– По мнению ученых, челн был сделан приблизительно в 1500–1510 гг. Историки уже называют это археологической сенсацией, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что специалисты группы подводной археологии Института истории НАН Беларуси, водолазы дайвинг-центра «Морской Пегас» и участники джип форума 4 × 4 провели совместную экспедицию по подъему древнего челна из реки Неман. Лодка-долбленка была обнаружена местными жителями.

Специальные исследования возраста этой находки проводились под руководством кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Максима Ермохина. Установлено также, что на момент рубки возраст дуба, из которого сделана древняя лодка, был около 300 лет. Следовательно, дерево начало расти в самом начале XIII века.

В настоящее время лодка-челн находится в Институте истории НАН Беларуси для проведения консервационных мероприятий и подготовки к будущему экспонированию.

Справочно

Лодки-долбленки в прошлом имели широкое применение в хозяйственно бытовой сфере. Они выступали основным видом водного транспорта для древних жителей на территории Беларуси, начиная с периода каменного века. В отдельных регионах использование долбленок фиксировалось вплоть до второй половины и конца ХХ века.


 
Теги: Минск
 
 
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Археологической сенсацией назвали ученые древний челн, поднятый со дна Немана, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе НАН Беларуси.
 
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