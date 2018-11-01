Таможенники Беларуси и Литвы придумали новый порядок пропуска пустых фур

В последнее время на границах с Литвой и Латвией наблюдаются огромные очереди из большегрузов. В настоящее время в Латвию хотят попасть почти 200 фур, а в Литву — более 550.





В четверг в Вильнюсе представители ГТК встретились с сотрудниками Таможенного департамента при министерстве финансов Литвы и Службы охраны границы государства при МВД страны. Стороны договорились об оптимизации контрольных формальностей в отношении порожних грузовых транспортных средств и сокращению времени их нахождения в пунктах пропуска.





«В этом месяце уже планируется порядок действий отработать на практике в пункте пропуска «Каменный Лог» — «Мядининкай», — рассказали в ГТК.





Одним из механизмов сокращения времени пересечения литовской границы будет заблаговременная подача в электронном виде декларации на топливо.





Белорусские таможенники и пограничники также провели встречу с коллегами из Латвии в ПП «Григоровщина».





Sputnik в ГТК. «По результатам встречи участники договорились, что при наличии скоплений на границе грузовых транспортных средств таможенными службами будет обеспечен прием максимально возможного количества транспортных средств через пункт пропуска «Григоровщина-Патерниеки», — сказалив ГТК.



