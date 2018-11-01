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Таможенники Беларуси и Литвы придумали новый порядок пропуска пустых фур
Таможенники Беларуси, Литвы и Латвии разработали план для уменьшения очередей на границе, сообщили в Государственном таможенном комитета (ГТК) республики.
В последнее время на границах с Литвой и Латвией наблюдаются огромные очереди из большегрузов. В настоящее время в Латвию хотят попасть почти 200 фур, а в Литву — более 550.
В четверг в Вильнюсе представители ГТК встретились с сотрудниками Таможенного департамента при министерстве финансов Литвы и Службы охраны границы государства при МВД страны. Стороны договорились об оптимизации контрольных формальностей в отношении порожних грузовых транспортных средств и сокращению времени их нахождения в пунктах пропуска.
«В этом месяце уже планируется порядок действий отработать на практике в пункте пропуска «Каменный Лог» — «Мядининкай», — рассказали в ГТК.
Одним из механизмов сокращения времени пересечения литовской границы будет заблаговременная подача в электронном виде декларации на топливо.
Белорусские таможенники и пограничники также провели встречу с коллегами из Латвии в ПП «Григоровщина».
«По результатам встречи участники договорились, что при наличии скоплений на границе грузовых транспортных средств таможенными службами будет обеспечен прием максимально возможного количества транспортных средств через пункт пропуска «Григоровщина-Патерниеки», — сказали
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Таможенники Беларуси, Литвы и Латвии разработали план для уменьшения очередей на границе, сообщили в Государственном таможенном комитета (ГТК) республики.
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