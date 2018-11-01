76-летнюю Веру Алентову перестали узнавать поклонники

Вера Алентова и Дарья Повереннова

Фото: Instagram

пишет 7 дней. Откровенно говоря, многие не сразу узнали звезду фильма «Москва слезам не верит» на снимке, который опубликовала ее младшая коллега Дарья Повереннова. Артистка сообщила, что вместе с Алентовой она играет в спектакле «Роковое наследство». В Сети бурно обсуждают «новую» внешность Веры Алентовой: 76-летняя актриса удивила поклонников тем, как она выглядит теперь,7 дней. Откровенно говоря, многие не сразу узнали звезду фильма «Москва слезам не верит» на снимке, который опубликовала ее младшая коллега Дарья Повереннова. Артистка сообщила, что вместе с Алентовой она играет в спектакле «Роковое наследство».





«Это большое счастье, когда ты партнёрствуешь с артисткой такого уровня! Вера Валентиновна принадлежит к тому клану русских артистов, которые не позволяют себе «отдыхать» на сцене! Работает всегда на полную! И неважно устала или нет! Она настоящая Звезда!» — написала Дарья (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).





Реакция пользователей Сети была довольно предсказуемой. Они уже не первый раз осуждают Веру Валентиновну и считают, что она перестаралась в своем желании выглядеть моложе.





«Если бы не написали, то я бы и не поняла, что это она», «Что она сделала с собой! Она раньше была такая красивая! А сейчас… Без комментариев!», «Зря испортила свое лицо. Эта погоня за молодостью с помощью неудачной пластики. Ничего хорошего», — комментировали подписчики.









Знаменитая актриса не делает секрета из того, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. Первую пластическую операцию — круговую подтяжку лица — актриса сделала в конце 90-х. После было еще несколько. За ней последовало еще несколько. Назвать их удачными, увы, трудно.











