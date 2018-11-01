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76-летнюю Веру Алентову перестали узнавать поклонники

02.11.2018 04:42 — Разное | Партизан  
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Что произошло с внешностью легендарной актрисы?

Вера Алентова и Дарья Повереннова
Фото: Instagram
В Сети бурно обсуждают «новую» внешность Веры Алентовой: 76-летняя актриса удивила поклонников тем, как она выглядит теперь, пишет 7 дней. Откровенно говоря, многие не сразу узнали звезду фильма «Москва слезам не верит» на снимке, который опубликовала ее младшая коллега Дарья Повереннова.  Артистка сообщила, что вместе с Алентовой она играет в спектакле «Роковое наследство».

«Это большое счастье, когда ты партнёрствуешь с артисткой такого уровня! Вера Валентиновна принадлежит к тому клану русских артистов, которые не позволяют себе «отдыхать» на сцене! Работает всегда на полную! И неважно устала или нет! Она настоящая Звезда!» — написала Дарья (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Реакция пользователей Сети была довольно предсказуемой. Они уже не первый раз осуждают Веру Валентиновну и считают, что она перестаралась в своем желании выглядеть моложе.

«Если бы не написали, то я бы и не поняла, что это она», «Что она сделала с собой! Она раньше была такая красивая! А сейчас… Без комментариев!», «Зря испортила свое лицо. Эта погоня за молодостью с помощью неудачной пластики. Ничего хорошего», — комментировали подписчики.


Знаменитая актриса не делает секрета из того, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. Первую пластическую операцию — круговую подтяжку лица — актриса сделала в конце 90-х. После было еще несколько. За ней последовало еще несколько. Назвать их удачными, увы, трудно.




 
 
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Что произошло с внешностью легендарной актрисы?
 
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