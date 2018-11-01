Светофор в Липецке насмешил интернет. Его купили на AliExpress и вот что вышло





Необычное поведение уличного девайса насмешило интернет. В комментариях к фото пользователи предположили, что он мог быть заказан местными властями на площадке AliExpress. Площадка подтвердила, что из Липецкой области поступал заказ на светофор.





Mail Hi-Tech стало известно, что светофор действительно мог быть куплен на платформе, это подтверждают представители AliExpress. Сообщается, что на светофоры наблюдается стабильный спрос, хотя среди тысячи самых популярных запросов места им не нашлось. В среднем в месяц покупается около 60 светофоров, ценник на такой необычный гаджет стартует от 2000 российских рублей (чуть больше 30 долларов).