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37,5 лет — средний возраст белорусского мужчины

02.11.2018 02:54 — Разное | Партизан  
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37,5 лет — это средний возраст белорусского мужчины. Такие данные публикует  БЕЛТА со ссылкой на Белстат, который подготовил обзор по случаю Всемирного дня мужчин. При этом городские мужчины в среднем моложе деревенских.

В нашей стране мужчин меньше, чем женщин: 4 миллиона 421,5 тысяч человек, или 46,6% от общей численности населения. На начало 2018 года на 1 тысячу мужчин приходилось +1147 женщин.

Всемирный день мужчин отмечается с 2000 года в первую субботу ноября. Идея праздника — вдохновлять мужчин на изменение мира без насилия.


 
 
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37,5 лет — это средний возраст белорусского мужчины. Такие данные публикует  БЕЛТА со ссылкой на Белстат, который подготовил обзор по случаю Всемирного дня мужчин....
 
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