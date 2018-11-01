37,5 лет — средний возраст белорусского мужчины

В нашей стране мужчин меньше, чем женщин: 4 миллиона 421,5 тысяч человек, или 46,6% от общей численности населения. На начало 2018 года на 1 тысячу мужчин приходилось +1147 женщин.





Всемирный день мужчин отмечается с 2000 года в первую субботу ноября. Идея праздника — вдохновлять мужчин на изменение мира без насилия.



