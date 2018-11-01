Меркель объяснила, почему решила уйти из политики









"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Пора сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", - сказала Меркель.





Она отметила, что у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране, однако результаты минувшим выбров были "не такими хорошими, которые бы мы хотели".





Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС.





"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на должности до конца срока, но потом не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам", - пояснила канцлер ФРГ.





29 октября Меркель заявила, что уйдет с должности главы партии Христианско-демократический союз. Она намерена оставаться главой правительства до следующих выборов в 2021 году, а затем планирует оставить политику.