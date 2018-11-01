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Экскурсия на Тракторный подействовала: минское «Динамо» победило после 11 поражений подряд

02.11.2018 00:06 — Разное | Партизан  
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Сегодня «Динамо» на «Минск-Арене» выиграло у китайского «Куньлуня» 4:1.

Перед этим у «Динамо» было 11 поражений подряд, а последняя победа датировалась 28 сентября. В октябре «зубры» только терпели поражения.

Клуб остается на последнем месте в Западной конференции.

8-е место. Динамо Рига — 21, 9. Динамо Москва — 21. 10. Слован — 20. 11. Северсталь — 17. 12. Динамо Минск — 14.


Следующий матч «Динамо» проведет 3 ноября против казахстанского «Барыса».

Напомним, что накануне сегодняшнего матча хоккеистов и тренеров "многозначительно" сводили на экскурсию на Минский тракторны завод и показали, как там люди работают. Подействовало... Видимо, намек был понят.  


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня «Динамо» на «Минск-Арене» выиграло у китайского «Куньлуня» 4:1.
 
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