Экскурсия на Тракторный подействовала: минское «Динамо» победило после 11 поражений подряд

Перед этим у «Динамо» было 11 поражений подряд, а последняя победа датировалась 28 сентября. В октябре «зубры» только терпели поражения.





Клуб остается на последнем месте в Западной конференции.





8-е место. Динамо Рига — 21, 9. Динамо Москва — 21. 10. Слован — 20. 11. Северсталь — 17. 12. Динамо Минск — 14.









Следующий матч «Динамо» проведет 3 ноября против казахстанского «Барыса».





Напомним, что накануне сегодняшнего матча хоккеистов и тренеров "многозначительно" сводили на экскурсию на Минский тракторны завод и показали, как там люди работают. Подействовало... Видимо, намек был понят.



