Сражение у Волковыска: в эти дни более 200 лет назад





Сражение произошло у Волковыска 2 и 4 ноября 1812 г. между русским корпусом и саксонским корпусом в ходе Отечественной войны 1812 года.

Волковыск — город в Западной Белоруссии, в районе которого 2 и 4 ноября 1812 г. произошло сражение между русским корпусом генерала Ф.В. Сакена (26 тыс. чел.) и саксонским корпусом генерала Ж.Л. Ренье (20 тыс. чел.). Корпус Сакена прикрывал движение к Березине армии адмирала П.В. Чичагова, который опасался удара себе в тыл наполеоновских корпусов К. Шварценберга и Ренье. В ночь с 2 на 3 ноября Сакен атаковал занявших Волковыск саксонцев Ренье и выбил их из города. Попытки Ренье отбить утром город были отражены.

4 ноября Сакен перешел в наступление против корпуса Ренье. Однако начатую утром атаку пришлось прекратить, поскольку Сакен получил известие о подходе к Волковыску корпуса Шварценберга (30 тыс. чел.), захватившего по пути русские обозы. Узнав о подходе подкреплений, Ренье вновь попытался взять Волковыск приступом, но был отбит русским арьергардом. Сакен, не желая вступать в бой с превосходящими силами двух корпусов, отошел к Бресту. Соединившись, Шварценберг и Ренье последовали за корпусом Сакена, а затем отошли за Буг. Таким образом, главная цель — оттянуть наполеоновские корпуса от армии Чичагова — была достигнута (см. Борисов, Березина).