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В Витебске к приезду Лукашенко красят "труп"
Витебск переживает авральный ремонт. Ударными темпами город готовят к приезду Лукашенко.
Как и в других городах, где недавно ступала нога главы страны, «зачищают» животных и красят все, что можно и даже что не стоит, но в Витебске еще штукатурят фабрику, которая давно не работает. Неужели она откроется к визиту Лукашенко?
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Витебск переживает авральный ремонт. Ударными темпами город готовят к приезду Лукашенко.
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