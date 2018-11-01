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Все на форсирование Немана: в Лидском районе проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил
Новости Беларуси. 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники – масштабный оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Лидском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы практически все рода войск. Участники знакомились с особенностями подготовки и форсирования водной преграды. Как это было – в репортаже Галины Буро.
Дрожь земли – артиллерия наносит удары по противнику. В это время разведчики сплавляются по реке под прикрытием авиации.
БМП плывут, танки преодолевают реку по дну, передвижные транспортеры доставляют на тот берег технику – форсирование Немана сразу несколькими способами в разгаре.
Галина Буро, СТВ:
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Участники этих практических занятий – командиры соединений и воинских частей. На 10 точках им разъясняют вопросы форсирования водоемов в условиях современного боя. Полковник Юрий Ширко наглядно демонстрирует работу инженеров-саперов.
Юрий Ширко, начальник инженерной службы Западного оперативного командования:
Оперативный сбор – как подведение итогов учебного года. Как заведено в армии, в полевых условиях, максимально приближенных к реальному оборонительному бою.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Немало задач и на год грядущий. Наши военнослужащие примут участие в Армейских международных играх, а также совместно с россиянами проведут оперативное учение «Щит Союза-2019». Во время Европейских игр будут охранять воздушное пространство. Чтобы выполнять задачи на «отлично», нужна постоянная практика.
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Все на форсирование Немана: в Лидском районе проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил
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Все на форсирование Немана: в Лидском районе проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил
Новости Беларуси. 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники – масштабный оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Лидском районе,...
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