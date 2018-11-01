«Формула-1» впервые пройдет во Вьетнаме

Как передает AFP, этап «Формула-1» проведут в Ханое.





Текущий чемпионат «Формула-1» состоит из 21 этапа. В 2018 году осталось провести две гонки - 11 ноября пройдет Гран-при Бразилии, 25 ноября состоится Гран-при Абу-Даби. Чемпионом 2018 года досрочно стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, завоевавший пятый титул в карьере.





Отметим, что в сезоне 2019 года Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля. С 16 октября билеты были выставлены на продажу.