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«Формула-1» впервые пройдет во Вьетнаме

02.11.2018 07:18 — Разное | Партизан  
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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» впервые пройдет во Вьетнаме в апреле 2020 года.

Как передает AFP, этап «Формула-1» проведут в Ханое.

Текущий чемпионат «Формула-1» состоит из 21 этапа. В 2018 году осталось провести две гонки - 11 ноября пройдет Гран-при Бразилии, 25 ноября состоится Гран-при Абу-Даби. Чемпионом 2018 года досрочно стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, завоевавший пятый титул в карьере.

Отметим, что в сезоне 2019 года Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля. С 16 октября билеты были выставлены на продажу.

 
 
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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» впервые пройдет во Вьетнаме в апреле 2020 года.
 
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