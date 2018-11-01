Генсек ОБСЕ похвалил идеи Лукашенко по Донбассу

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.





Гремингер отметил предложения Лукашенко и похвалили его «новые идеи».





«Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — заметил глава ОБСЕ.





Он также выразил уверенность, что предложения белорусского президента могут «придать новый импульс» для разрешения ситуации в Донбассе.