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Генсек ОБСЕ похвалил идеи Лукашенко по Донбассу
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по Донбассу следует «взять на заметку». Об этом он заявил в эфире телеканала
Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.
Гремингер отметил предложения Лукашенко и похвалили его «новые идеи».
«Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — заметил глава ОБСЕ.
Он также выразил уверенность, что предложения белорусского президента могут «придать новый импульс» для разрешения ситуации в Донбассе.
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по Донбассу следует «взять на заметку». Об этом он...
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