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Генсек ОБСЕ похвалил идеи Лукашенко по Донбассу

02.11.2018 07:10 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по Донбассу следует «взять на заметку». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.

Гремингер отметил предложения Лукашенко и похвалили его «новые идеи».

«Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — заметил глава ОБСЕ.

Он также выразил уверенность, что предложения белорусского президента могут «придать новый импульс» для разрешения ситуации в Донбассе.
 
 
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по Донбассу следует «взять на заметку». Об этом он...
 
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