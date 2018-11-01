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В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг. Сколько сейчас возмещает население?
В Беларуси намерены к 2020 году выйти на 100-процентный уровень возмещения затрат на оказание услуг почтовой связи. Возможные изменения касаются почтовых услуг общего пользования, тарифы на которые регулируются властями. Это
К почтовым услугам общего пользования, тарифы на которые регулируются властями, относится пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции —
— Уровень возмещения затрат РУП «Белпочта» за 6 месяцев этого года на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1%, — сообщили в МАРТ.
К простым почтовым отправлениям относят те, которые принимаются без выдачи квитанции и доставляются адресатам без расписки. Это письма, почтовые карточки, бандероли, мелкие пакеты.
Пересылка простого письма массой до 20 грамм или простой бандероли массой до 20 грамм, к примеру, сейчас обходится в 42 копейки, простого мелкого пакета массой до 20 грамм — в 54 копейки.
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В Беларуси намерены к 2020 году выйти на 100-процентный уровень возмещения затрат на оказание услуг почтовой связи.
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