«Приехал на метро, а уехал — на авто». Примерно такой слоган можно было дать автомобильной площадке, которая расположилась на территории ГК «Клаксон» и растянулась от улицы Всехсвятской почти до проспекта Независимости и станции метро «Борисовский тракт». Станет ли эта площадки удачной альтернативой столичным авторынкам? AUTO.TUT.BY прогулялся по рядам и пришел к выводу: разброс цен велик, но машин дороже 10 тысяч долларов очень мало.





Была автостоянка — стала комиссионка

Полноценным авторынком эту территорию назвать нельзя. Когда-то здесь была обычная стоянка, но постепенно площади заняли несколько комиссионных магазинов, торгующих подержанными автомобилями. Пошарпанные трейлеры-офисы с продавцами и стройные ряды машин самого разного ценового диапазона. Посмотрим, можно ли здесь найти достойный экземпляр.





Первая площадка, расположенная прямо у стен многоуровневого гаража «Клаксон», радует разнообразием. Здесь есть все — от неплохо сохранившегося Mercedes-Benz GLK до старенькой Audi 80. Кстати, на нее и обращаем внимание.





Снаружи — неплохо сохранилась. Внутри тоже не все истерто временем, хотя кресла выглядят печально. В общем, такой себе крепенький экземпляр, да еще с кузовом «универсал». Редкая по нынешним временам модель. Машина 1996 года выпуска, с двухлитровым бензиновым мотором. Цена — 7 тысяч рублей. Народная любовь к «бочке» все еще сильна? Потому что цена кажется несколько завышенной. Впрочем, если поискать аналогичную машину в объявлениях, то уровень цен будет примерно таким же.





Пожалуй, один из стоящих экземпляров — этот Hyundai i30 с ценой около 20 тысяч рублей. Пробег чуть больше 100 тыс. км. И снаружи, и внутри выглядит прилично. Хорошая альтернатива для тех, кто хочет ездить на чем-то более комфортном, чем новый «бюджетник».





Идем вдоль забора и попадаем на следующую площадку. Быстро пробежавшись по трем рядам, приходим к выводу, что это отличное место для тех, кто ищет машину «до 3 тысяч долларов». Большая часть «экспонатов» — именно в этой ценовой категории. Но нужно понимать, что найти приличный экземпляр за такие деньги очень сложно. В каждой машине что-то не в порядке. Или проблемы по кузову, или слишком уж обшарпанный салон.





Этот Citroen XM 1997 года выпуска выставлен за 4500 рублей. Под капотом дизельный двигатель 2.1 TD, пробег 330 тыс. км. Есть нюансы по кузову, зато салон неплох. В нем даже есть подогрев задних сидений! На «брюхе» машина не лежит, а значит, можно надеяться, что «гидравлика» еще в более-менее живом состоянии.





А за этот Volkswagen Jetta просят 1650 долларов. 1,6 бензин, 1989 год выпуска. Пробег даже указывать не будем, потому что все равно веры ему нет. А вот кузов снаружи неплох. Во всяком случае ни единого видимого очага коррозии нет. Да и салон опрятен. Если денег нет, а ездить надо — то вполне подходящий вариант.





«Проходных» машин — 3−5-леток с моторами до полутора литров — практически нет. Один из немногих экземпляров — Renault Clio 2014 год выпуска с 1,4-литровым дизельным мотором. Машина слегка ударена в переднюю часть, требуется мелкий ремонт. Просят за такой экземпляр 9500 долларов.





Еще одна площадка занимает сразу несколько длинных рядов. Навскидку здесь собрано несколько сотен авто. Но найти среди них «жемчужину» — та еще задачка. Здесь разброс вариантов еще более велик — от свежих Range Rover до «жигулей».





За 20 тысяч долларов можно стать обладателем пафосного Mercedes Gelandewagen 2004 года выпуска. Четырехлитровый дизель, «автомат» и пробег 212 тыс. км. Но это, скорее, из разряда экзотики. Нас же интересовали более «приземленные» предложения.





За 7650 долларов можно купить Dacia Duster 2010 года выпуска со смешным пробегом 72 тысячи. Это переднеприводная версия с бензиновым мотором 1,6 литра. Выглядит вполне живым, хотя в такой маленький пробег верится с трудом.





Если новый Volkswagen Polo вам кажется дорогим, то есть альтернатива — за машину 2017 года выпуска просят всего 8450 долларов. И это не самая базовая комплектация. Судя по номерным рамкам, машина была куплена у белорусского дилера.





Встретился нам и на удивление хорошо сохранившийся «универсал» Volkswagen Golf 3. Никаких «жуков» снаружи, чистый и аккуратный салон внутри. Под капотом бензиновый двигатель 1,8 литра. С первого взгляда — достойный экземпляр, но только тщательный осмотр покажет скрытые нюансы.





Табличка на этом Renault Sandero Stepway с надписью «1.6 дизель, автомат» немного вводит в заблуждение. На нашем рынке (а машина, судя по номерным рамкам, куплена у минского дилера) вообще не было дизельных версий. Так что под капотом здесь — бензиновый мотор. Цена — 10 450 долларов, пробег не указан. У официального дилера сейчас такая машина стоит 25 тысяч рублей.





А вот «темная» лошадка, которая выглядит весьма заманчиво и стала венцом наших поисков. Lancia Kappa 1996 года выпуска с неизвестным пробегом. Выглядит машина просто «конфеткой». Мы долго ходили вокруг да около, высматривали. Возможно, автомобиль перекрашен. Но сделано это качественно. Скорее всего, перешит салон. Он щеголяет бежевой кожей, на которой почти нет потертостей. Да и в целом машина не выглядит сильно «уставшей». Автомобиль выставлен за 3450 долларов. Если машина и вправду так хороша, как выглядит, то цена не кажется завышенной.