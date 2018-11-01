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На месте снесенных бараков в Барановичах построят десятиэтажку
В военном городке снесли два старых барака — дома № 6 и 10 на улице Федько. На их месте подготовили площадку для строительства многоэтажек,
Главный специалист управления архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Шустов рассказал:
— Согласно плану детальной планировки улицы Свердлова, сделанному на основании генплана Барановичей, по данным адресам УКСом г. Барановичи запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов. Один из них — двухсекционный 10-этажный, второй — односекционный. Также будет благоустроен пешеходный бульвар вдоль улицы Войкова.
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В военном городке снесли два старых барака на улице Федько.
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