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На месте снесенных бараков в Барановичах построят десятиэтажку

02.11.2018 07:34 — Разное | Tut.by  
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В военном городке снесли два старых барака — дома № 6 и 10 на улице Федько. На их месте подготовили площадку для строительства многоэтажек, пишет «Наш край».


Главный специалист управления архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Шустов рассказал:

— Согласно плану детальной планировки улицы Свердлова, сделанному на основании генплана Барановичей, по данным адресам УКСом г. Барановичи запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов. Один из них — двухсекционный 10-этажный, второй — односекционный. Также будет благоустроен пешеходный бульвар вдоль улицы Войкова.

 
 
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В военном городке снесли два старых барака на улице Федько.
 
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