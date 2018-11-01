На месте снесенных бараков в Барановичах построят десятиэтажку

В военном городке снесли два старых барака — дома № 6 и 10 на улице Федько. На их месте подготовили площадку для строительства многоэтажек, пишет «Наш край».





Главный специалист управления архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Шустов рассказал:

— Согласно плану детальной планировки улицы Свердлова, сделанному на основании генплана Барановичей, по данным адресам УКСом г. Барановичи запланировано строительство двух многоквартирных жилых домов. Один из них — двухсекционный 10-этажный, второй — односекционный. Также будет благоустроен пешеходный бульвар вдоль улицы Войкова.