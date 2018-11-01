ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Монеточка", веган-фестиваль и выставка фэнтези. Топ лучших мероприятий в выходные в Минске

02.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как вам первая по-настоящему осенняя неделя? Если будничный напряг вкупе с серостью столицы порядком поднадоел, предлагаем пеструю подборку лучших мероприятий от AFISHA.TUT.BY, на которых можно будет пересечься в выходные.

Вырваться на фэнтези-фестиваль UniCon


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 2 — 4 ноября, с 11.00 до 19.00 (в пятницу — с 12.00)

Где: .

Сколько: от 20 рублей.

Трехдневная выставка-фестиваль фантастики, комиксов, фэнтези, настольных и компьютерных игр пройдет в Минске в эти выходные. В интерактивном формате гости познакомятся с новинками игровой индустрии, погрузятся в мир фантастических вселенных и «железа». На сцене фестиваля пройдет конкурс косплея — сценического дефиле фантастических персонажей, а поклонников фантастических романов ждут встречи с писателями-фантастами Вадимом Пановым и Виталием Зыковым. Здесь же представят специальный проект — артбук белорусских художников Whitebook 2, а также сборник комиксов белорусских авторов «Сучасны комiкс».

Выбираем крутые выставки

Сходить на спектакль о женщине-детоубийце


Фото: rtbd.by

Когда: 2 ноября, 19.00.

Где:

Сколько: от 14 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Творческий тандем драматурга Юлии Чернявской и режиссера Екатерины Аверковой воссоединился на сцене РТБД, чтобы осмыслить еврипидовский сюжет в современном мире. Какая она, сегодняшняя Медея, убивающая детей из чувства мести, и почему эта история никогда не прекратится? Один из самых главных вопросов для создателей спектакля: где заканчивается личная трагедия женщины-детоубийцы и начинается трагедия общества? В роли Медеи — Людмила Сидоркевич.

Что смотреть в театре

Поймать Тиму Белорусских в «Рич Кэт»

Когда: 2 ноября, 23.00.

Где: "".

Сколько: девушки — 15 рублей, парни — 25 рублей.

В конце октября в Минске прошел первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских, 7 ноября музыкант даст уже второй сольный концерт. А в эту пятницу в клубе «Рич Кэт» пройдет вечеринка в честь Тимы с приглашенными диджеями, мы бы даже назвали это препати будущего концерта. Для фанатов — событие знаковое, для тех, кто слышит имя Тимы впервые, — приятный повод просто прийти потанцевать. Кстати, у его трека «Мокрые кроссы» уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube.

Все концерты в Минске

Сводить ребенка в игротеку, где говорят на белорусском


Фото: pinterest.com

Когда: 3 ноября, 12.00.

Где: (вход со двора около 5 подъезда).

Сколько: бесплатно.

Чем больше всего любят заниматься дети — играть или учиться? Понятное дело, играть, и это нормально. Как быть с учебой? Ответ найден: а что если игра не просто будет развлечением, но еще и сможет научить чему-то полезному? Организаторы проекта «Гульнятэка па-беларуску» приглашают вас с детьми от 4 до 12 лет поиграть в настолки, которые помогут увеличить словарный запас ребенка, развить его внимание и логическое мышление, улучшить навыки чтения. Кстати, вход свободный, но обязательно нужно зарегистрироваться.

Семейный отдых: куда пойти с детьми

Открыть для себя «Листапад» — «Наше время»


Когда: 3 ноября, 20.00.

Где: кинотеатр «Центральный».

Сколько: 5 рублей 50 копеек.

Программный директор феста Игорь Сукманов поделился: «Выдающееся кино, для меня нет сомнений, что это — лучшая картина года. Рейгадас — режиссер, который нас всегда удивлял, и он продолжает это делать — думаю, на сегодня это режиссер номер один. К этому фильму сложно подбирать ключи, о нем сложно говорить, это очень комплексное произведение. Из такого сюжета можно было сделать эротику, можно — чисто экзистенциальное кино, но то, что сделал Рейгадас, — крайне оригинальное решение. „Наше время“ — кино о том, насколько человек не в состоянии контролировать понятие свободы и существовать с ним, несмотря на свой интеллект и опыт. Ведь человек — не только разум, но еще и инстинкты».

Бонус: AFISHA.TUT.BY составила гид по лучшим картинам игрового кино и гид по документальным фильмам, чтобы вы были готовы к волне хорошего кино, которая вот-вот накроет Минск.

Раствориться в музыке на вечеринке «Мечта»


Фото со страницы мероприятия во «ВКонтакте»

Когда: 3 ноября, 23.00.

Где: .

Сколько: от 10 рублей.

Шестнадцатая «Мечта» выпала на Хеллоуин. На двух танцполах в Ok16 развернется вакханалия с приглашенными зарубежными гостями и сильнейшим локальным составом. Список привозов возглавляет американец Ник Кляйн — один из самых активных панков в современной электронике. Через Бристоль, Берлин и Белград в рамках европейского тура к нам летит канадка иракского происхождения И-Саггила: она просто обязана разнести танцпол в пух и прах своим ультрасовременным скоростным лайвом. Закрывает тройку гостей Сариим — идеолог московского нашумевшего клуба «Рабица» и куратор образцовых вечеринок JOY. Обратите внимание, что будет дресс-код — маска.

Ночная жизнь Минска

Попасть на бесплатный веган-фест


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 4 ноября, 10.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Фудкорт, ярмарка и маркет, познавательные лекции и уроки кулинарии, приятные музыкальные вибрации и волшебное кино — все это, как анонсируют организаторы, будет на веган-фестивале в культцентре «Корпус». Вход на фестиваль свободный, но нужно подписаться на приглашение. А знакомиться с блюдами, которые можно будет затестить на фесте, нужно здесь.

Подпеть «Монеточке» на ее концерте

Когда: 4 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: остались билеты только за 45 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

На празднике контрнасилия Лиза — она же «Монеточка» — исполнит не только известные и любимые песни, но и совсем новые треки, которые еще не звучали на живых концертах. Ее называют сетевой сенсацией 2016 года: школьница за считаные недели покорила интернет и заставила серьезных людей спорить о ее творчестве. «Монеточка» просто выкладывала свои ироничные песни о друзьях, мемах и событиях, происходящих вокруг. Хоть Лиза и говорит о себе «…я не крутая», количество ее подписчиков исчисляется десятками тысяч.

Бонус: а за день до этого, 3 ноября в 19.00, в Минске выступит один из самых завидных холостяков России — Егор Крид.

Сходить на премьеру в кино — «Репродукция»

Когда: до 7 ноября.

Где: кинотеатры сети Silver Screen, 3D Кино в "Замке".

Сколько: от 8 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В фильме речь пойдет об ученом, семья которого погибла в автокатастрофе. Воспользовавшись разработанными им технологиями, он клонирует жену и детей. Однако вскоре об этом узнает правительство, которое не может оставить такие опасные эксперименты без внимания. Но и так просто отдать вновь обретенную семью герой не намерен. Как говорит режиссер Джеффри Начманофф, фильм затрагивает моральные и этические вопросы, касающиеся того, правильно ли вообще возвращать кого-либо из мертвых.

Полный график кинопремьер

Читайте также
Одна — очень некрасивая. У второй — омерзительный голос. Земфира оценила Монеточку и Гречку
Рассказываем, куда сходить бесплатно сегодня в Минске
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если будничный напряг вкупе с серостью столицы порядком поднадоел, предлагаем пеструю подборку лучших мероприятий от AFISHA.TUT.BY, на которых можно будет пересечься в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представители Мстиславля приняли участие в первом заседании Клуба Соглашения мэров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика