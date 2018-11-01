"Монеточка", веган-фестиваль и выставка фэнтези. Топ лучших мероприятий в выходные в Минске

Как вам первая по-настоящему осенняя неделя? Если будничный напряг вкупе с серостью столицы порядком поднадоел, предлагаем пеструю подборку лучших мероприятий от AFISHA.TUT.BY, на которых можно будет пересечься в выходные.
Трехдневная выставка-фестиваль фантастики, комиксов, фэнтези, настольных и компьютерных игр пройдет в Минске в эти выходные. В интерактивном формате гости познакомятся с новинками игровой индустрии, погрузятся в мир фантастических вселенных и «железа». На сцене фестиваля пройдет конкурс косплея — сценического дефиле фантастических персонажей, а поклонников фантастических романов ждут встречи с писателями-фантастами Вадимом Пановым и Виталием Зыковым. Здесь же представят специальный проект — артбук белорусских художников Whitebook 2, а также сборник комиксов белорусских авторов «Сучасны комiкс».
Творческий тандем драматурга Юлии Чернявской и режиссера Екатерины Аверковой воссоединился на сцене РТБД, чтобы осмыслить еврипидовский сюжет в современном мире. Какая она, сегодняшняя Медея, убивающая детей из чувства мести, и почему эта история никогда не прекратится? Один из самых главных вопросов для создателей спектакля: где заканчивается личная трагедия женщины-детоубийцы и начинается трагедия общества? В роли Медеи — Людмила Сидоркевич.
В конце октября в Минске прошел первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских, 7 ноября музыкант даст уже второй сольный концерт. А в эту пятницу в клубе «Рич Кэт» пройдет вечеринка в честь Тимы с приглашенными диджеями, мы бы даже назвали это препати будущего концерта. Для фанатов — событие знаковое, для тех, кто слышит имя Тимы впервые, — приятный повод просто прийти потанцевать. Кстати, у его трека «Мокрые кроссы» уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube.
Чем больше всего любят заниматься дети — играть или учиться? Понятное дело, играть, и это нормально. Как быть с учебой? Ответ найден: а что если игра не просто будет развлечением, но еще и сможет научить чему-то полезному? Организаторы проекта «Гульнятэка па-беларуску» приглашают вас с детьми от 4 до 12 лет поиграть в настолки, которые помогут увеличить словарный запас ребенка, развить его внимание и логическое мышление, улучшить навыки чтения. Кстати, вход свободный, но обязательно нужно зарегистрироваться.
Программный директор феста Игорь Сукманов поделился: «Выдающееся кино, для меня нет сомнений, что это — лучшая картина года. Рейгадас — режиссер, который нас всегда удивлял, и он продолжает это делать — думаю, на сегодня это режиссер номер один. К этому фильму сложно подбирать ключи, о нем сложно говорить, это очень комплексное произведение. Из такого сюжета можно было сделать эротику, можно — чисто экзистенциальное кино, но то, что сделал Рейгадас, — крайне оригинальное решение. „Наше время“ — кино о том, насколько человек не в состоянии контролировать понятие свободы и существовать с ним, несмотря на свой интеллект и опыт. Ведь человек — не только разум, но еще и инстинкты».
Шестнадцатая «Мечта» выпала на Хеллоуин. На двух танцполах в Ok16 развернется вакханалия с приглашенными зарубежными гостями и сильнейшим локальным составом. Список привозов возглавляет американец Ник Кляйн — один из самых активных панков в современной электронике. Через Бристоль, Берлин и Белград в рамках европейского тура к нам летит канадка иракского происхождения И-Саггила: она просто обязана разнести танцпол в пух и прах своим ультрасовременным скоростным лайвом. Закрывает тройку гостей Сариим — идеолог московского нашумевшего клуба «Рабица» и куратор образцовых вечеринок JOY. Обратите внимание, что будет дресс-код — маска.
Фудкорт, ярмарка и маркет, познавательные лекции и уроки кулинарии, приятные музыкальные вибрации и волшебное кино — все это, как анонсируют организаторы, будет на веган-фестивале в культцентре «Корпус». Вход на фестиваль свободный, но нужно подписаться на приглашение. А знакомиться с блюдами, которые можно будет затестить на фесте, нужно здесь.
На празднике контрнасилия Лиза — она же «Монеточка» — исполнит не только известные и любимые песни, но и совсем новые треки, которые еще не звучали на живых концертах. Ее называют сетевой сенсацией 2016 года: школьница за считаные недели покорила интернет и заставила серьезных людей спорить о ее творчестве. «Монеточка» просто выкладывала свои ироничные песни о друзьях, мемах и событиях, происходящих вокруг. Хоть Лиза и говорит о себе «…я не крутая», количество ее подписчиков исчисляется десятками тысяч.
Бонус: а за день до этого, 3 ноября в 19.00, в Минске выступит один из самых завидных холостяков России — Егор Крид.
В фильме речь пойдет об ученом, семья которого погибла в автокатастрофе. Воспользовавшись разработанными им технологиями, он клонирует жену и детей. Однако вскоре об этом узнает правительство, которое не может оставить такие опасные эксперименты без внимания. Но и так просто отдать вновь обретенную семью герой не намерен. Как говорит режиссер Джеффри Начманофф, фильм затрагивает моральные и этические вопросы, касающиеся того, правильно ли вообще возвращать кого-либо из мертвых.