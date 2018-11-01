"Монеточка", веган-фестиваль и выставка фэнтези. Топ лучших мероприятий в выходные в Минске

Как вам первая по-настоящему осенняя неделя? Если будничный напряг вкупе с серостью столицы порядком поднадоел, предлагаем пеструю подборку лучших мероприятий от AFISHA.TUT.BY, на которых можно будет пересечься в выходные.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 2 — 4 ноября, с 11.00 до 19.00 (в пятницу — с 12.00) Где: Футбольный манеж . Сколько: от 20 рублей.

Трехдневная выставка-фестиваль фантастики, комиксов, фэнтези, настольных и компьютерных игр пройдет в Минске в эти выходные. В интерактивном формате гости познакомятся с новинками игровой индустрии, погрузятся в мир фантастических вселенных и «железа». На сцене фестиваля пройдет конкурс косплея — сценического дефиле фантастических персонажей, а поклонников фантастических романов ждут встречи с писателями-фантастами Вадимом Пановым и Виталием Зыковым. Здесь же представят специальный проект — артбук белорусских художников Whitebook 2, а также сборник комиксов белорусских авторов «Сучасны комiкс».

Выбираем крутые выставки



Фото: rtbd.by

Творческий тандем драматурга Юлии Чернявской и режиссера Екатерины Аверковой воссоединился на сцене РТБД, чтобы осмыслить еврипидовский сюжет в современном мире. Какая она, сегодняшняя Медея, убивающая детей из чувства мести, и почему эта история никогда не прекратится? Один из самых главных вопросов для создателей спектакля: где заканчивается личная трагедия женщины-детоубийцы и начинается трагедия общества? В роли Медеи — Людмила Сидоркевич.

Что смотреть в театре

Когда: 2 ноября, 23.00. Где: " Рич Кэт ". Сколько: девушки — 15 рублей, парни — 25 рублей.

В конце октября в Минске прошел первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских, 7 ноября музыкант даст уже второй сольный концерт. А в эту пятницу в клубе «Рич Кэт» пройдет вечеринка в честь Тимы с приглашенными диджеями, мы бы даже назвали это препати будущего концерта. Для фанатов — событие знаковое, для тех, кто слышит имя Тимы впервые, — приятный повод просто прийти потанцевать. Кстати, у его трека «Мокрые кроссы» уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube.

Все концерты в Минске

Сводить ребенка в игротеку, где говорят на белорусском



Фото: pinterest.com

Когда: 3 ноября, 12.00. Где: Кніжная Шафа (вход со двора около 5 подъезда). Сколько: бесплатно.

Чем больше всего любят заниматься дети — играть или учиться? Понятное дело, играть, и это нормально. Как быть с учебой? Ответ найден: а что если игра не просто будет развлечением, но еще и сможет научить чему-то полезному? Организаторы проекта «Гульнятэка па-беларуску» приглашают вас с детьми от 4 до 12 лет поиграть в настолки, которые помогут увеличить словарный запас ребенка, развить его внимание и логическое мышление, улучшить навыки чтения. Кстати, вход свободный, но обязательно нужно зарегистрироваться .

Семейный отдых: куда пойти с детьми

Открыть для себя «Листапад» — «Наше время»





Программный директор феста Игорь Сукманов поделился : «Выдающееся кино, для меня нет сомнений, что это — лучшая картина года. Рейгадас — режиссер, который нас всегда удивлял, и он продолжает это делать — думаю, на сегодня это режиссер номер один. К этому фильму сложно подбирать ключи, о нем сложно говорить, это очень комплексное произведение. Из такого сюжета можно было сделать эротику, можно — чисто экзистенциальное кино, но то, что сделал Рейгадас, — крайне оригинальное решение. „Наше время“ — кино о том, насколько человек не в состоянии контролировать понятие свободы и существовать с ним, несмотря на свой интеллект и опыт. Ведь человек — не только разум, но еще и инстинкты».

Бонус: AFISHA.TUT.BY составила гид по лучшим картинам игрового кино и гид по документальным фильмам , чтобы вы были готовы к волне хорошего кино, которая вот-вот накроет Минск.

Раствориться в музыке на вечеринке «Мечта»



Фото со страницы мероприятия во «ВКонтакте»

Когда: 3 ноября, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: от 10 рублей.

Шестнадцатая «Мечта» выпала на Хеллоуин. На двух танцполах в Ok16 развернется вакханалия с приглашенными зарубежными гостями и сильнейшим локальным составом. Список привозов возглавляет американец Ник Кляйн — один из самых активных панков в современной электронике. Через Бристоль, Берлин и Белград в рамках европейского тура к нам летит канадка иракского происхождения И-Саггила: она просто обязана разнести танцпол в пух и прах своим ультрасовременным скоростным лайвом. Закрывает тройку гостей Сариим — идеолог московского нашумевшего клуба «Рабица» и куратор образцовых вечеринок JOY. Обратите внимание, что будет дресс-код — маска.

Ночная жизнь Минска



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 4 ноября, 10.00. Где: Корпус . Сколько: бесплатно.

Фудкорт, ярмарка и маркет, познавательные лекции и уроки кулинарии, приятные музыкальные вибрации и волшебное кино — все это, как анонсируют организаторы, будет на веган-фестивале в культцентре «Корпус». Вход на фестиваль свободный, но нужно подписаться на приглашение . А знакомиться с блюдами, которые можно будет затестить на фесте, нужно здесь .

Подпеть «Монеточке» на ее концерте

Когда: 4 ноября, 19.00. Где: Re:Public . Сколько: остались билеты только за 45 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

На празднике контрнасилия Лиза — она же «Монеточка» — исполнит не только известные и любимые песни, но и совсем новые треки, которые еще не звучали на живых концертах. Ее называют сетевой сенсацией 2016 года: школьница за считаные недели покорила интернет и заставила серьезных людей спорить о ее творчестве. «Монеточка» просто выкладывала свои ироничные песни о друзьях, мемах и событиях, происходящих вокруг. Хоть Лиза и говорит о себе «…я не крутая», количество ее подписчиков исчисляется десятками тысяч.

Бонус: а за день до этого, 3 ноября в 19.00, в Минске выступит один из самых завидных холостяков России — Егор Крид .

Сходить на премьеру в кино — «Репродукция»

Когда: до 7 ноября. Где: кинотеатры сети Silver Screen, 3D Кино в "Замке". Сколько: от 8 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В фильме речь пойдет об ученом, семья которого погибла в автокатастрофе. Воспользовавшись разработанными им технологиями, он клонирует жену и детей. Однако вскоре об этом узнает правительство, которое не может оставить такие опасные эксперименты без внимания. Но и так просто отдать вновь обретенную семью герой не намерен. Как говорит режиссер Джеффри Начманофф, фильм затрагивает моральные и этические вопросы, касающиеся того, правильно ли вообще возвращать кого-либо из мертвых.

Полный график кинопремьер

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