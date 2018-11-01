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Воспитывая хорошим примером

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Вот и опустели кроны почти всех деревьев и кустарников. Опавшие листья где-то  лежат на земле, где-то сгребены и вывезены. Месяц лістапад встретили с зелено-желтыми  кронами только отдельные  виды растений. Значит, уборка еще  будет и будет продолжаться, хотя месячник по наведению чистоты и  порядка на земле на Минщине  завершился. Наша общая задача — поддерживать их постоянно и  заниматься благоуст-ройством территорий.

Каждое утро, идя на работу, вижу  одну и ту же картину. Люди, ответственные за порядок на территории вокруг зданий, метут, метут и метут…

Возле здания по улице Чапаева, где размещаются  художественное и театральное  отделения Несвижской детской  школы искусств, стоит высокая  старая береза. У нее большая  крона и поэтому листьев сыплется  очень много. Но каждое утро плитку вокруг тщательно подметают. В порядке содержат и альпийскую горку у входа.

Недалеко находится учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Несвижского района». Возле него  растет каштан. Он еще  до недавнего времени ронял на тротуар и зеленый газон  порыжевшую листву и зрелые каштаны. Их тоже  регулярно убирали. И по  плитке приятно было идти.

Что характерно: оба учреждения — дет-ские. И ребята ценят труд и заботу взрослых, не  мусорят, не бросают  фантики  или просто бумажки. Скорее кто-нибудь посторонний, проходя  мимо, бездумно оставит их (или окурок, или спичку) после себя.

Воспитание прекрасного… Оно ведь — и вот в такой, казалось бы, мелочи, как наведение чистоты вокруг. Девочки и мальчики вырастут и привнесут в свою взрослую жизнь потребность заботиться о красоте и чистоте окружающей  среды.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.


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Вот и опустели кроны почти всех деревьев и кустарников. Опавшие листья где-то  лежат на земле, где-то сгребены и вывезены. Месяц
 
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