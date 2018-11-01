Воспитывая хорошим примером

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Вот и опустели кроны почти всех деревьев и кустарников. Опавшие листья где-то лежат на земле, где-то сгребены и вывезены. Месяц лістапад встретили с зелено-желтыми кронами только отдельные виды растений. Значит, уборка еще будет и будет продолжаться, хотя месячник по наведению чистоты и порядка на земле на Минщине завершился. Наша общая задача — поддерживать их постоянно и заниматься благоуст-ройством территорий.

Каждое утро, идя на работу, вижу одну и ту же картину. Люди, ответственные за порядок на территории вокруг зданий, метут, метут и метут…

Возле здания по улице Чапаева, где размещаются художественное и театральное отделения Несвижской детской школы искусств, стоит высокая старая береза. У нее большая крона и поэтому листьев сыплется очень много. Но каждое утро плитку вокруг тщательно подметают. В порядке содержат и альпийскую горку у входа.

Недалеко находится учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Несвижского района». Возле него растет каштан. Он еще до недавнего времени ронял на тротуар и зеленый газон порыжевшую листву и зрелые каштаны. Их тоже регулярно убирали. И по плитке приятно было идти.

Что характерно: оба учреждения — дет-ские. И ребята ценят труд и заботу взрослых, не мусорят, не бросают фантики или просто бумажки. Скорее кто-нибудь посторонний, проходя мимо, бездумно оставит их (или окурок, или спичку) после себя.

Воспитание прекрасного… Оно ведь — и вот в такой, казалось бы, мелочи, как наведение чистоты вокруг. Девочки и мальчики вырастут и привнесут в свою взрослую жизнь потребность заботиться о красоте и чистоте окружающей среды.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.