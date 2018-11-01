Войны заканчиваются, но на местах, где проходили боевые действия, продолжают погибать люди. Все из-за миллионов мин, которые до сих пор спрятаны в земле и ждут своих жертв. ООН назвала противопехотные мины антигуманным оружием. Ежегодно на них подрывается около 8500 человек. И большинство — гражданское население. Конвенцию о запрещении таких мин подписали более 100 стран, но не крупнейшие производители. Сколько мин еще остается в земле, сколько лет уйдет на их разминирование и почему с ними так сложно бороться?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 75% погибших - дети. Рассказываем, чем опасны противопехотные мины Все об антигуманном оружии, основными жертвами которого становятся мирные жители.