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75% погибших - дети. Рассказываем, чем опасны противопехотные мины

02.11.2018 08:08 — Разное | Tut.by  
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Войны заканчиваются, но на местах, где проходили боевые действия, продолжают погибать люди. Все из-за миллионов мин, которые до сих пор спрятаны в земле и ждут своих жертв. ООН назвала противопехотные мины антигуманным оружием. Ежегодно на них подрывается около 8500 человек. И большинство — гражданское население. Конвенцию о запрещении таких мин подписали более 100 стран, но не крупнейшие производители. Сколько мин еще остается в земле, сколько лет уйдет на их разминирование и почему с ними так сложно бороться?

 
 
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Все об антигуманном оружии, основными жертвами которого становятся мирные жители.
 
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