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Средний возраст белорусских мужчин 37,5 года
02.11.2018 — Разное | Свислочская газета
По информации на начало 2018 года, в Беларуси на 1 тыс. мужчин приходилось 1147 женщин. Три четверти мужчин (3417,9 тыс. человек) проживают в городах и поселках городского типа, каждый пятый живет в столице. Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года, причем проживающие в сельской местности старше, чем горожане. Например, в Минске средний возраст мужчин не превышает 36 лет.
В трудоспособном возрасте находятся 64,7% мужчин (среди горожан - 65,8%, сельчан - 60,9%), около 44,8% работников организаций республики - мужчины. Преимущественно "мужскими" остаются такие виды экономической деятельности, как информация и связь, промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспортная сфера, строительство, где удельный вес представителей сильного пола достигает 55,2-81,2%. Среди работающих мужчин высшее образование имеют 27,7%, среднее специальное - 17,9%, профессионально-техническое - 25,4%.
В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. мужчин, впервые создали семьи 47 тыс. из них, около 1% женихов - старше 50 лет. Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25-29 лет (каждый третий мужчина, заключивший брак) и 20-24 лет (каждый четвертый).
Средний возраст жениха при вступлении в первый брак - 27,9 года, в повторный - 41,2 года. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в свободное время занимаются физкультурой и спортом 22,6% опрошенных мужчин, 44,4% курят, 18,5% имеют избыточный вес. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин - 69,3 года, за 10 лет разрыв в показателях между мужчинами и женщинами сократился с 11,7 года до 9,9 года.
В среднем за день недели у работающих мужчин трудоспособного возраста свободного времени на 1 час 6 минут больше, чем у женщин. Его мужчины предпочитают тратить на СМИ, вторым популярным увлечением является общение и встречи с друзьями. Всемирный день мужчин отмечается с 2000 года в первую субботу ноября. Идея праздника - вдохновить сильный пол своими действиями, достижениями и высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины, способного изменять мир, не прибегая к насилию.
БелТА.
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