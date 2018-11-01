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Средний возраст белорусских мужчин 37,5 года

02.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Средний возраст белорусских мужчин 37,5 года
Около 46,6% жителей Беларуси, или 4421,5 тыс. человек, являются представителями сильного пола. Об этом свидетельствуют данные обзора ко Всемирному дню мужчин, сообщает со ссылкой на сайт Национального статистического комитета Беларуси.

По информации на начало 2018 года, в Беларуси на 1 тыс. мужчин приходилось 1147 женщин. Три четверти мужчин (3417,9 тыс. человек) проживают в городах и поселках городского типа, каждый пятый живет в столице. Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года, причем проживающие в сельской местности старше, чем горожане. Например, в Минске средний возраст мужчин не превышает 36 лет.

В трудоспособном возрасте находятся 64,7% мужчин (среди горожан - 65,8%, сельчан - 60,9%), около 44,8% работников организаций республики - мужчины. Преимущественно "мужскими" остаются такие виды экономической деятельности, как информация и связь, промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспортная сфера, строительство, где удельный вес представителей сильного пола достигает 55,2-81,2%. Среди работающих мужчин высшее образование имеют 27,7%, среднее специальное - 17,9%, профессионально-техническое - 25,4%.

В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. мужчин, впервые создали семьи 47 тыс. из них, около 1% женихов - старше 50 лет. Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25-29 лет (каждый третий мужчина, заключивший брак) и 20-24 лет (каждый четвертый).

Средний возраст жениха при вступлении в первый брак - 27,9 года, в повторный - 41,2 года. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в свободное время занимаются физкультурой и спортом 22,6% опрошенных мужчин, 44,4% курят, 18,5% имеют избыточный вес. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин - 69,3 года, за 10 лет разрыв в показателях между мужчинами и женщинами сократился с 11,7 года до 9,9 года.

В среднем за день недели у работающих мужчин трудоспособного возраста свободного времени на 1 час 6 минут больше, чем у женщин. Его мужчины предпочитают тратить на СМИ, вторым популярным увлечением является общение и встречи с друзьями. Всемирный день мужчин отмечается с 2000 года в первую субботу ноября. Идея праздника - вдохновить сильный пол своими действиями, достижениями и высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины, способного изменять мир, не прибегая к насилию.

 

БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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