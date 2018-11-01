Туман и дожди ожидаются в Беларуси в выходные



Туман и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В конце октября на территорию Беларуси начал поступать теплый воздух с юго-запада Европы, температурный фон повысился. В последние дни месяца на юго-западе страны температура воздуха достигала плюс 20 градусов. Ноябрь в Беларуси начинается теплой, но сырой погодой", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 2 ноября, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами сохранится туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 тепла, по юго-западу - плюс 14-18.

В субботу, 3 ноября, атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 8-14 тепла.

В воскресенье, 4 ноября, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью уходящий за пределы страны фронтальный раздел вызовет по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, по юго-востоку - плюс 8-9. Днем будет 6-12 градусов тепла.

В начале следующей недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять антициклон. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 по востоку до плюс 6 по юго-западу страны, днем будет 6-13 градусов тепла.

БелТА.