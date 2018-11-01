До Нового года осталось меньше двух месяцев, и в принципе уже можно начинать думать о подарках. Точнее о том, за какие деньги их купить. FINANCE.TUT.BY заметил тенденцию роста в категории вкладов на месяц и предлагает не сидеть сложа руки, а быстро подзаработать на коротких депозитах. Вот какие привлекательные предложения есть в банках на данный момент.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады до 35 дней

Например, Банк Москва-Минск и МТБанк подняли ставки по вкладам на месяц сразу на 1%. При этом ни один из банков не снизил ставку в данном сегменте — есть из чего выбирать!

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный МТБанк МТБелки online

4,5% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum

9,2% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн

6% отзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд

3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Банк, вклад Ставка МТБанк МТБелки online

4,5% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum

9,2% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн

6% отзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд

3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Вклады до 400 дней

Если решили копить деньги до следующего Нового года, разместите их на более длинные сроки. Ставки по ним уверенно держатся на отметке 12,5% годовых. Из последних новостей — Белинвестбанк также примкнул к тем, кто предлагает наивысшую ставку, добавив к годовому вкладу 2%.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% отзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

12,5% безотзывный Беларусбанк Классик

7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк БТА Профит

10,35% безотзывный Банк Решение Формула успеха

12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Банк, вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% > отзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

12,5% безотзывный Беларусбанк Классик

7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк БТА Профит

10,35% безотзывный Банк Решение Формула успеха

12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

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