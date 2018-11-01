До Нового года осталось меньше двух месяцев, и в принципе уже можно начинать думать о подарках. Точнее о том, за какие деньги их купить. FINANCE.TUT.BY заметил тенденцию роста в категории вкладов на месяц и предлагает не сидеть сложа руки, а быстро подзаработать на коротких депозитах. Вот какие привлекательные предложения есть в банках на данный момент.
Вклады до 35 дней
Например, Банк Москва-Минск и МТБанк подняли ставки по вкладам на месяц сразу на 1%. При этом ни один из банков не снизил ставку в данном сегменте — есть из чего выбирать!
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
МТБанк
МТБелки online
4,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,2%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн
6%
отзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Банк, вклад
Ставка
МТБанк
МТБелки online
4,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,2%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн
6%
отзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Вклады до 400 дней
Если решили копить деньги до следующего Нового года, разместите их на более длинные сроки. Ставки по ним уверенно держатся на отметке 12,5% годовых. Из последних новостей — Белинвестбанк также примкнул к тем, кто предлагает наивысшую ставку, добавив к годовому вкладу 2%.