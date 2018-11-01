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Вклады на месяц подорожали - и это повод подзаработать. Обзор "коротких" депозитов в рублях

02.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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До Нового года осталось меньше двух месяцев, и в принципе уже можно начинать думать о подарках. Точнее о том, за какие деньги их купить. FINANCE.TUT.BY заметил тенденцию роста в категории вкладов на месяц и предлагает не сидеть сложа руки, а быстро подзаработать на коротких депозитах. Вот какие привлекательные предложения есть в банках на данный момент.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады до 35 дней

Например, Банк Москва-Минск и МТБанк подняли ставки по вкладам на месяц сразу на 1%. При этом ни один из банков не снизил ставку в данном сегменте — есть из чего выбирать!

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

МТБанк

МТБелки online

4,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,2%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн

6%

отзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Банк, вклад

Ставка

МТБанк

МТБелки online

4,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,2%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн

6%

отзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Вклады до 400 дней

Если решили копить деньги до следующего Нового года, разместите их на более длинные сроки. Ставки по ним уверенно держатся на отметке 12,5% годовых. Из последних новостей — Белинвестбанк также примкнул к тем, кто предлагает наивысшую ставку, добавив к годовому вкладу 2%.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

отзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,35%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

>

отзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,35%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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