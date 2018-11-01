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Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

02.11.2018 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Зубры» играли дома. В составе минчан по разу отличились Лисовец (35-я), Хауден (37-я), Буйницкий (44-я) и Казионов (55-я), у гостей единственную шайбу забросил Тэйлор Бек (52-я).

- Несмотря на небольшое количество моментов, команды провели неплохой первый период. Во второй трети сопернику не засчитали гол, что помогло нам. Вскоре использовали два момента. Повели 2:0, и это был хороший задел. Отмечу, что команда сегодня следовала намеченному плану. Ребята хорошо действовали, когда не владели шайбой, навязывая сопернику борьбу. Также отмечу вклад в победу Энрота. Поздравляю команду с успехом. Нам нужна была эта виктория, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.

Это первая победа клуба с 30 сентября 2018 года.

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ
КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
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Теги: Минск
 
 
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После 11 проигрышей подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» одержало победу со счетом 4:1 над «Красной звездой Куньлунь».
 
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