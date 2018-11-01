Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

«Зубры» играли дома. В составе минчан по разу отличились Лисовец (35-я), Хауден (37-я), Буйницкий (44-я) и Казионов (55-я), у гостей единственную шайбу забросил Тэйлор Бек (52-я).

- Несмотря на небольшое количество моментов, команды провели неплохой первый период. Во второй трети сопернику не засчитали гол, что помогло нам. Вскоре использовали два момента. Повели 2:0, и это был хороший задел. Отмечу, что команда сегодня следовала намеченному плану. Ребята хорошо действовали, когда не владели шайбой, навязывая сопернику борьбу. Также отмечу вклад в победу Энрота. Поздравляю команду с успехом. Нам нужна была эта виктория, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.