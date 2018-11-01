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"Больше всего мужа впечатлили наши комары". Как белоруска изменила жизнь ради любви с итальянцем

02.11.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Оставить успешную карьеру в международной компании и взять билет в новую жизнь — это легко, если веришь в себя и не боишься прыгнуть. Так считает наша героиня — Татьяна Власенко из Минска. Еще недавно Татьяна работала топ-менеджером в представительстве немецкой компании в Беларуси, а сегодня девушка живет в Италии и успела здесь открыть свое дело и начать новую жизнь.


«Я находилась в зоне комфорта и вышла из нее, только когда оказалась в кризисе»

В Италию я переехала в марте этого года, спустя почти два года с момента знакомства с моим мужем. До этой встречи я отлично себя чувствовала в Беларуси как в личном, так и в профессиональном плане. У меня было многое, чтобы быть счастливой: родители, друзья, хорошее образование, дополненное магистратурой в Германии, работа и карьерный рост, а еще любимые места в городе и хобби.

Я находилась в зоне комфорта и вышла из нее, только когда оказалась в кризисе, который помог встряхнуться и принять спонтанные решения. Произошло это, когда после 7 лет отношений мы с моим молодым человеком расстались.

Я считаю, что периоды глубокого кризиса — это время огромного роста и перемен для тех, кто действительно к этому стремится. В тот период я открыла для себя пространство для чего-то нового. По случайному стечению обстоятельств это оказалось изучение итальянского языка. Офис языковой школы находился в том же бизнес-центре, где я работала. И в один день я просто не смогла пройти мимо.


До переезда в Италию Татьяна работала в представительстве международной компании в Беларуси. Прошла путь от специалиста до заместителя директора

«Можно было просто окунуться в отношения, но в тот момент мне предложили повышение на работе»

Через несколько месяцев после начала курса мне захотелось сбежать от всех на свой день рождения — в йога-тур, чтобы снова найти гармонию с собой. Я выбрала Италию и озеро Гарда, где решила попрактиковать язык. Так я и оказалась в прекрасном городке Сирмионе, где случайно познакомилась с Маттео — моим мужем.

Итальянец, который был на 2,5 года меня младше, покорил меня своей заботой и тем, что он не просто говорил, но и делал. Он сразу обозначил, что хочет сделать визу и приехать в Беларусь.

В начале отношений мы общались на итало-английском. У нас с Маттео оказалось много общего, поэтому общение проходило очень легко. Как я уже потом поняла, он, как и многие итальянцы, своеобразное «радио», так как все время говорит.


Один из видов на озеро Гарда

Наша жизнь переместилась в whatsapp, где мы общались через письменные и аудиосообщения, и 1−2 раза в неделю созванивались. Первое время я тщательно готовилась к тому, как и что буду говорить, записывала фразы на итальянском, практиковала речь. Очень волновалась, что не пойму или останусь непонятой. Это было очень забавно.

Параллельно с этим я продолжала учить язык, слушала итальянскую музыку, обедая, смотрела итальянские фильмы и читала специальные книги на итальянском для развития лексики.

Через 1,5 месяца после знакомства Маттео пригласил меня в гости в Италию и познакомил с родителями, а еще через месяц сам впервые прилетел в Беларусь. Зная, что он увлекается историей, особенно темой Второй мировой войны, я изучила все танки в Беларуси, пока готовила для него программу. Мы успели побывать в Дудутках, посмотреть Минск и сходить в музей ВОВ.

Маттео очень понравилось в Беларуси. Поэтому через месяц он уже приехал в мини-путешествие по стране: Несвиж, Брест, Беловежская пуща и типичная белорусская усадьба. Больше всего его впечатлили наши комары в Беловежской пуще, которые, видимо, не часто видят итальянскую кровь и атаковывали его со всех сторон.

Можно было просто окунуться в эти отношения и развивать их, но в тот момент мне предложили повышение на работе… И в отношениях, и в новой должности были новые этапы, поэтому я решила: будь, что будет, время само поможет разобраться, чему отдать приоритеты.

«Для перелета в Италию моего кота пришлось посадить на диету»

С Маттео мы продолжали видеться раз в месяц-полтора то в Италии, то в Беларуси, то в совместном отпуске. Наша формула отношений на расстоянии: огромное желание быть рядом, уважение друг к другу и честность.

Через год и 3 месяца после начала отношений мы были в совместном отпуске в Тоскане, где Маттео сделал мне предложение стать его женой. И через пару месяцев раздумий мы решили, что будем строить нашу совместную жизнь в Италии.


Для тех, кто мне скажет: «А что здесь думать, сразу было понятно, что нужно ехать в Италию», я отвечу, что у меня никогда не было желания переезжать просто так куда-то, особенно в Италию. У меня есть немецкий диплом, и для переезда я бы скорее выбрала более развитую европейскую страну, например Германию, Австрию или Швейцарию. А на Италию я никогда не смотрела через розовые очки, понимая разницу между туризмом и эмиграцией.

Весной 2018 года Маттео приехал ко мне, чтобы помочь с переездом, прежде всего потому, что перевезти нужно было и моего кота, который теперь понимает два языка. (Смеется.) Кстати, для перелета его пришлось посадить на диету.


Кот пытается осознать свое новое итальянское настоящее

Нужно не бояться закрывать старые и искать новые двери. Я понимала, что будет непросто, но это мой осознанный выбор, и теперь нужно смотреть только вперед.

При переезде мне морально помогло то, что я переехала в туристическую Италию — на озеро Гарда, поэтому первое время это выглядело как длительный отпуск. Но все равно было сложно: в Минске я привыкла жить в ритме большого города, а здесь все иначе — можно передвигаться только на машине, магазины закрываются в 20.00, госслужбы работают в первой половине дня. Пришлось перестраиваться и начинать адаптироваться, а не сравнивать.

Семья Маттео с самого начала приняла меня хорошо. Иногда с их стороны даже слишком много заботы и опеки. Но мы с мамой Маттео после нескольких ситуаций поговорили и решили, что я взрослый и самостоятельный человек и что мне не страшно и не грустно в Италии, и не нужно так много «заботы». Сейчас у нас с его родителями хорошие дружеские отношения: мама делится со мной опытом жизни и семейными рецептами, мы с ними ездим в мини-отпуска и часто ходим в горы.


Озеро Гарда меня влюбило в себя с первого взгляда: идеально мягкий климат, живописные пейзажи, горы, потрясающие запахи цветов. А озеро — огромное и напоминает море. Сейчас я уже объездила эту местность вдоль и поперек и понимаю, почему Гарда так привлекало и вдохновляло на творчество Гете, Диккенса, Оскара Уайльда, Кафку. Оно мало кого оставляет равнодушным. Здесь каждый найдет дело по душе…

Конечно, у каждого эмигранта своя история, и нет одинаковых решений, поэтому я прошу не брать мою историю за пример для подражания, а просто улыбнуться и, быть может, вдохновиться.

А тем, кто все же хочет в жизни перемен, но не решается на них, приведу пример из книги «100 способов изменить жизнь»:

«Прыжок веры — это когда ты „прыгаешь“ в новую жизнь, не имея никаких гарантий, но с верой в то, что все будет хорошо. Можно сравнить прыжок веры с автоматическими дверьми в супермаркете. Пока ты стоишь на месте, двери закрыты. Но стоит сделать шаг вперед, как сработает датчик и двери откроются. Этот датчик — и есть наш выбор. Пока тумблер в голове не переключен, ты будешь видеть только закрытые двери».

Вторую часть рассказа Татьяны о ментальности итальянцев, их быте, культуре и доходе читайте в понедельник на LADY в рубрике «Наши за границей».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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История белоруски, у которой было все для счастья в Минске, но она оставила зону комфорта, начав новую жизнь в Италии.
 
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