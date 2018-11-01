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Две шайбы за 2,7 секунды. В НХЛ спустя 83 года обновлен рекорд скорострельности

02.11.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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В НХЛ обновлен рекорд скорострельности, державшийся 83 года.


Фото: nhl.com

В ночь на 2 ноября «Монреаль» в домашнем поединке на последней минуте вырвал победу у «Вашингтона», забросив две шайбы с интервалом в 2,7 секунды! Авторами рекордных голов стали Макс Доми и Йоэль Армиа.

Доми за 21,8 секунды до конца третьего периода вывел свою команду вперед (5:4), «Вашингтон» сменил голкипера дополнительным полевым игроком и тут же получил шайбу в пустые ворота от финского легионера Армиа — 6:4.

Предыдущий рекорд скорострельности составлял три секунды. Это случалось трижды — игроки «Нью-Йорк Айлендерс» отличились в поединке, а против «Питтсбурга» 30 ноября 2016 года; «Миннесота» — против «Чикаго» 21 января 2014 года и «Сент-Луис» против «Детройта» 12 марта 1935 года, отмечает официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:4 (1:1, 2:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 — Котканиеми (Армиа, 2.28), 1:1 — Эллер (Нисканен, Стивенсон, 6.16), 2:1 — Галлахер (Татар, 20.32), 3:1 — Галлахер (Татар, Даньо, 23.06), 3:2 — Овечкин (Кузнецов, Врана, 26.49), 3:3 — Эллер (Коннолли, 27.59), 3:4 — Овечкин (Орлов, Нисканен, 32.53), 4:4 — Котканиеми (Лехконен, Мете, 56.56), 5:4 — Доми (Майк Райлли, 59.38), 6:4 — Армиа (Даньо, 59.40, в пустые ворота).

 
 
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В НХЛ обновлен рекорд скорострельности, державшийся 83 года.
 
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