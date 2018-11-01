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Не забудьте носовой платок: три по-настоящему девичьих фильма
Не видим никакого сексизма в том, чтобы делить кино на женское и мужское. Хотя бы потому, что ну какой фанат Стэйтема пойдет смотреть новую «Бриджит Джонс». Так что поищите ваши носовые платки — и поехали. Вместе с
«Фантастическая любовь и где ее найти» / This Beautiful Fantastic
Приятное кино для девушек и их чувствительных, мечтательных друзей. Британская версия «Амели», как еще называют картину Эбауда, в первую очередь о фриках, их «тараканах» и о том, где их искать, а главное — как с ними жить. Декоративное, витиеватое и немного ванильное кино о том, что каждый имеет право быть собой и искать в пару себе подобного. В совсем радикальном ключе об этом же говорит недавняя скандальная премьера — «
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» / Last Night
Дебютная картина американки иранского происхождения — про измены. Но не подумайте, что мы считаем, что фильмы про адюльтеры положено смотреть только дамам. Просто картина Таджедин столько женственная и чувственная, что ваш мужчина, если он ценитель творчества Джейсона Стэйтема, заскучает. Это во-первых, а во-вторых, смотреть, как главный герой выбирает между Евой Мендес и Кирой Найтли — слишком жестокое зрелище. Женская половина зрителей будет поглощена мыслями о доверии, о том, как подозрения сами могут спровоцировать что угодно, о самой сути измены, наконец. Помните, как Саманта в «Сексе в большом городе» рассуждала о том, что измена не считается изменой, пока вас не застукали. Что ж, подумайте об этом еще раз во время просмотра.
«Любовь и другие катастрофы» / Love and Other Disasters
Культурные коды в случае Кешишяна — скорее закладки в браузере, нежели параллели и рефлексии, но и до этого дойдет. «Любовь и другие катастрофы» — вторая порция десерта для поклонников «Завтрака у Тиффани», «Секса в большом городе», «Ноттинг Хилла» и даже «Дневника Бриджит Джонс». Слишком сладко, уже не так свежо, но все равно «несите два и не забудьте салфетки». Кешишян смотрит, как живет креативный и образованный класс Лондона, какие проблемы его гложут, и выясняет — что такие же, как и нас с вами. С поправкой на реальность модного журнального бизнеса и галерейных практик.
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Вместе с VOKA мы выбрали три фильма, и все - про любовь. *Партнерский материал
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