Не забудьте носовой платок: три по-настоящему девичьих фильма

Не видим никакого сексизма в том, чтобы делить кино на женское и мужское. Хотя бы потому, что ну какой фанат Стэйтема пойдет смотреть новую «Бриджит Джонс». Так что поищите ваши носовые платки — и поехали. Вместе с VOKA мы выбрали три фильма для девушек.

«Фантастическая любовь и где ее найти» / This Beautiful Fantastic

Режиссер: Саймон Эбауд. О чем кино: знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.

Приятное кино для девушек и их чувствительных, мечтательных друзей. Британская версия «Амели», как еще называют картину Эбауда, в первую очередь о фриках, их «тараканах» и о том, где их искать, а главное — как с ними жить. Декоративное, витиеватое и немного ванильное кино о том, что каждый имеет право быть собой и искать в пару себе подобного. В совсем радикальном ключе об этом же говорит недавняя скандальная премьера — « На границе миров ». Но «Фантастическая любовь» в сравнении с ней — безропотна и бесконфликтна, как сюжеты на открытках. Продолжая склонять ее на эпитеты, добавим, что картина воздушная, милая, приторно-сладкая. Впрочем, кто сказал, что это плохо — вы видели, что за окном сейчас вообще?

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» / Last Night

Режиссер: Мэсси Таджедин. О чем кино: молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге. За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку. И когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать, не задумываясь. Так начнется долгая ночь, которая станет для Джоанны и Майкла настоящим испытанием в супружеской верности.

Дебютная картина американки иранского происхождения — про измены. Но не подумайте, что мы считаем, что фильмы про адюльтеры положено смотреть только дамам. Просто картина Таджедин столько женственная и чувственная, что ваш мужчина, если он ценитель творчества Джейсона Стэйтема, заскучает. Это во-первых, а во-вторых, смотреть, как главный герой выбирает между Евой Мендес и Кирой Найтли — слишком жестокое зрелище. Женская половина зрителей будет поглощена мыслями о доверии, о том, как подозрения сами могут спровоцировать что угодно, о самой сути измены, наконец. Помните, как Саманта в «Сексе в большом городе» рассуждала о том, что измена не считается изменой, пока вас не застукали. Что ж, подумайте об этом еще раз во время просмотра.

«Любовь и другие катастрофы» / Love and Other Disasters

Режиссер: Алек Кешишян. О чем кино: американка из британского Vogue пытается помочь своим друзьям устроить личную жизнь. А друзья у нее самые разные: сосед-гей-сценарист Питер, поэтесса Талулла, галерист Финли и ассистент фотографа Паоло.

Культурные коды в случае Кешишяна — скорее закладки в браузере, нежели параллели и рефлексии, но и до этого дойдет. «Любовь и другие катастрофы» — вторая порция десерта для поклонников «Завтрака у Тиффани», «Секса в большом городе», «Ноттинг Хилла» и даже «Дневника Бриджит Джонс». Слишком сладко, уже не так свежо, но все равно «несите два и не забудьте салфетки». Кешишян смотрит, как живет креативный и образованный класс Лондона, какие проблемы его гложут, и выясняет — что такие же, как и нас с вами. С поправкой на реальность модного журнального бизнеса и галерейных практик.

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