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Сегодня в Астане встретятся главы правительств СНГ

02.11.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Совет глав правительств Содружества независимых государств сегодня соберется в Астане. В нем примет участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Как передает Исполком СНГ, на повестку дня вынесено 13 вопросов, пишет reform.by

Премьеры обсудят Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. В соответствии с ним в каждом из государств должен появиться уполномоченных орган. Это повысит оперативность и продуктивность взаимодействия в чрезвычайных ситуациях.

Совет внесет изменения в целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». В рамках программы должна быть проведена реабилитация пяти объектов в Кыргызстане и одного — в Таджикистане.
На заседание вынесена Концепция сотрудничества государств – участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, совет рассмотрит документы по сотрудничество в области лесного хозяйства, освоения космического пространства, охране технологий и разработок, интеллектуальной собственности, финансовым вопросам. Будет подписан Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

 
 
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Совет глав правительств Содружества независимых государств сегодня соберется в Астане. В нем примет участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
 
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