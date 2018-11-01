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Под разговоры о дружбе обвалился белорусский экспорт в Россию

02.11.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Уже пять месяцев подряд у Беларуси в торговле с Россией складывается плачевная ситуация, сообщает сайт Banki24.

Под разговоры о дружбе обвалился белорусский экспорт в Россию
Задел для ухудшения положения Беларуси россияне создали еще весной. Тогда, руководствуясь данными санветслужб, соседи забанили к ввозу в РФ львиную долю мясной и молочной продукции из РБ. В апреле были запрещены поставки свинины из-за якобы выявленной африканской чумы свиней в Гомельской области. 

В итоге темпы роста экспорта в Россию быстро полетели под откос. Если в марте белорусский экспорт в РФ еще рос на 8,5%, то в апреле — только на 4,2%, в мае — на 0,5%, в июне упал на 3,2%, а в июле — на 9,5%. В августе экспорт приподнялся к 2017 году на мизерные 0,5%, чтобы в сентябре обвалиться сразу на 11,5%. 

При этом рост импорта из России в Беларусь оставался весьма внушительным. Например, в сентябре ввоз товаров из РФ увеличился на 12,6%. Вследствие больших диспропорций между экспортом и импортом резко ухудшилось торговое сальдо РБ и РФ. За 9 месяцев накопленная просадка не в пользу Беларуси составила 2,9 млрд USD. Эти деньги надо срочно где-то изыскивать, чтобы не расширять дыру в платежном балансе и не скатываться в долговую пропасть. 

Благодаря стараниям российских надзорных органов белорусский экспорт в Россию в 2018 году никак не может достигнуть даже 1,2 млрд USD в месяц и колеблется в диапазоне 1–1,1 млрд USD. Одновременно импорт из РФ стремится к 1,9–2 млрд USD за месяц. Получается, что отрицательное сальдо в торговле с Россией ежемесячно добавляет по 700–800 млн USD и тем самым существенно подрывает устойчивость белорусской экономики. Покрытие импорта из России экспортными поставками в эту страну почти постоянно находится ниже 60%. 

Не внушают оптимизма и заявления чиновников. 12 октября глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц посетил пятый форум регионов Беларуси и России. В тот день министр сказал, что Беларусь рассчитывает на снятие искусственных барьеров для продукции АПК на рынке РФ. Спустя 2 недели Заяц сообщил, что ждет снятия всех ограничений с белорусских продуктов уже в ноябре. 


26 октября на заявление Зайца заочно ответила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Она опровергла слова Зайца и добавила, что «подобные высказывания являются крайне преждевременными». Мелано сообщила, что не решена и проблема с обеспечением безопасности продукции из Беларуси. 

С октября в Беларуси начался отопительный сезон, который продлится до апреля. На это время значительно вырастает импорт природного газа для нужд энергетики и ЖКХ. Если белорусы не решат проблемы с доступом сельхозтоваров на российский рынок, в ближайшие месяцы негативное сальдо в торговле с Россией вырастет до 1 млр SD в месяц.


 
 
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Уже пять месяцев подряд у Беларуси в торговле с Россией складывается плачевная ситуация, сообщает сайт Banki24.
 
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