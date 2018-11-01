Министр иностранных дел Польши: Мы сделаем все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси

«Белсату» министр иностранных дел Польши во время официального визита в Беларусь. Яцек Чапутович – не единственный высокопоставленный политик стран Евросоюза, который приехал в эти дни в белорусскую столицу. Такой комментарий далминистр иностранных дел Польши во время официального визита в Беларусь. Яцек Чапутович – не единственный высокопоставленный политик стран Евросоюза, который приехал в эти дни в белорусскую столицу.





Как заявил министр иностранных дел Польши во время конференции, единственный путь вернуть атмосферу доверия в Европе – это выполнять международное законодательство. Правда, Россия продолжает нарушать его относительно Украины. Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши:





«Мы будем делать все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси, ее идентичность, обращая внимание на вопросы соблюдения прав человека и политических свобод, которые остаются определенным условием нормализации наших отношений».



