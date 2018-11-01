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«Вы меня заливаете»: избивший соседку за жалобы житель Витебска сядет на четыре года
К четырем годам лишения свободы приговорен 34-летний житель Витебска, избивший свою соседку за жалобы на подтопление.
Конфликт произошел в конце июля: в три часа ночи 45-летняя витеблянка пришла к соседу с верхнего этажа и пожаловалась, что тот ее заливает. В ответ пьяный мужчина ударил соседку ногой в живот, а когда та упала продолжил ее избивать, нанося удары по голове и туловищу.
В результате он причинил женщине тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи, откуда и сообщили о происшествии в милицию.
Суд признал витеблянина виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, и на основании части 1 статьи 147 УК приговорил его к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Кроме того суд постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевшей 12 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
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К четырем годам лишения свободы приговорен 34-летний житель Витебска, избивший свою соседку за жалобы на подтопление.
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