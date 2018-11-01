«Вы меня заливаете»: избивший соседку за жалобы житель Витебска сядет на четыре года

Конфликт произошел в конце июля: в три часа ночи 45-летняя витеблянка пришла к соседу с верхнего этажа и пожаловалась, что тот ее заливает. В ответ пьяный мужчина ударил соседку ногой в живот, а когда та упала продолжил ее избивать, нанося удары по голове и туловищу.





В результате он причинил женщине тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи, откуда и сообщили о происшествии в милицию.





Суд признал витеблянина виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, и на основании части 1 статьи 147 УК приговорил его к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Кроме того суд постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевшей 12 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.



