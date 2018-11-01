Нефтяной конфликт между Минском и Москвой: три возможных причины урегулирования

Thinktanks.by Об этом говорится в новом докладе руководителя Центра политического образования Андрея Ляховича, посвященном событиям, произошедшим в Беларуси в июне-октябре 2018 года, пишет





Быстрый откат





Как пишет Андрей Ляхович, каждый раз, когда в Кремле хотели надежно привязать Беларусь к России, заставить пойти на шаги в направлении настоящей, по их мнению, интеграции, после давления на Беларусь РФ всегда отступала.





Так было в 2004 году (газовый конфликт), в 2010 (нефтяной), в 2012 (молочный). Последний энергетический конфликт длился с мая 2016 по апрель 2017 год. Но начавшийся в августе 2018 года нефтяной конфликт закончился весьма оперативно.





В октябре были заключены соглашения, которые означали даже увеличение нефтяных дотаций от России. По данным российского эксперта в сфере энергетики В.Тануркова, в рамках соглашения о поставках российской нефти в объеме 24 млн. тонн в год при цене 75 USD за баррель нефтяная дотация для Беларуси составляет порядка 3,3 млрд. USD в год.





Как полагает Андрей Ляхович, Россия могла на гораздо больший срок урезать нефтегазовые дотации и говорить Лукашенко о необходимости настоящей интеграции (как это происходило в период с мая 2016 г. по апрель 2017 г.). Однако этого не произошло.





В докладе руководителя Центра политического образования выдвигается ряд предположений, почему Путин нажал на «стоп» уже в октябре.





Раскольный синдром





На взгляд Андрея Ляховича, в Кремле могли допускать вероятность, что Беларусь вслед за Украиной начнет процесс создания автокефальной, независимой от Московского патриархата, православной церкви.





Решение Константинопольского патриархата создало церковно-правовую базу и для белорусской автокефалии. Бывший советник Путина, а ныне один из его критиков, экономист А.Илларионов пишет: «Фактическая реализация автокефалии для Беларуси сегодня не выглядит слишком реалистичной, хотя и не полностью невозможной. Очевидно, перспективы именно такого рода вынудили патриарха Кирилла спешно мчаться в Минск и проводить именно там первое в истории РПЦ за пределами России чрезвычайное заседание Синода. Именно такого рода перспективы заставили В.Путина 12 октября вылететь в Беларусь для срочных переговоров с А.Лукашенко.





Новая труба





В отчете присутствует информация о том, что «вероятно, Беларусь и Россия ведут переговоры о прокладке газопровода через территорию Беларуси”.





“Есть неофициальная информация, что в первой половине 2018 года Беларусь и Россия начали переговоры об увеличении экспортной мощности газотранспортной системы Беларуси. В дополнение к существующему газопроводу будет проложен новый. А также будут увеличены мощности существующих газовых хранилищ и построены новые газовые хранилища. Россия инвестирует на эти цели 3,5 млрд. USD.





Прокладка нового газопровода через территорию Беларуси, наряду со строительством газопровода «Nord Stream-2», позволит России полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины», - пишет Андрей Ляхович.





На его взгляд, если информация о таких переговорах соответствует действительности, тогда, вероятно, прекращение беспошлинных поставок нефти, а потом их возобновление объясняется также сложными переговорами по прокладке нового газопровода через территорию Беларуси.





Оплата за военные объекты





7 июня 2021 года истекает срок договоров о размещении на территории Беларуси российских военных объектов: станции предупреждения о ракетных пусках «Волга», станции связи с атомными подводными лодками «Антей». Министр обороны Беларуси генерал А.Равков заявил, что до 6 июня 2020 года Беларусь может сообщить о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров. «Решение о пребывании на территории Беларуси российских военных объектов будет приниматься с учетом наших интересов».





По всей видимости, переговоры о продлении срока аренды российских военных объектов будут сложными. Белорусская сторона попытается извлечь максимально возможную экономическую выгоду из нахождения на территории Беларуси российских военных объектов. В апреле 2010 года, комментируя подписание Россией и Украиной договора о продлении на 25 лет срока аренды Россией военно-морской базы в Севастополе, Лукашенко заявил, что Украина получила выгоду в несколько миллиардов долларов. По словам белорусского руководителя, в Беларуси находятся важные для России военные объекты, за которые Россия не платит. «Если президент России об этом забыл - пора вспомнить», - сказал он.