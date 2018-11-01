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Нефтяной конфликт между Минском и Москвой: три возможных причины урегулирования

02.11.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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В августе все начиналось традиционно: Россия прекратила поставки беспошлинной нефти и запустила машину российского агитпропа против Александра Лукашенко. Но затем пошла на попятную.

Нефтяной конфликт между Минском и Москвой: три возможных причины урегулирования
Об этом говорится в новом докладе руководителя Центра политического образования Андрея Ляховича, посвященном событиям, произошедшим в Беларуси в июне-октябре 2018 года, пишет Thinktanks.by

Быстрый откат

Как пишет Андрей Ляхович, каждый раз, когда в Кремле хотели надежно привязать Беларусь к России, заставить пойти на шаги в направлении настоящей, по их мнению, интеграции, после давления на Беларусь РФ всегда отступала.

Так было в 2004 году (газовый конфликт), в 2010 (нефтяной), в 2012 (молочный). Последний энергетический конфликт длился с мая 2016 по апрель 2017 год. Но начавшийся в августе 2018 года нефтяной конфликт закончился весьма оперативно.

В октябре были заключены соглашения, которые означали даже увеличение нефтяных дотаций от России. По данным российского эксперта в сфере энергетики В.Тануркова, в рамках соглашения о поставках российской нефти в объеме 24 млн. тонн в год при цене 75 USD за баррель нефтяная дотация для Беларуси составляет порядка 3,3 млрд. USD в год.

Как полагает Андрей Ляхович, Россия могла на гораздо больший срок урезать нефтегазовые дотации и говорить Лукашенко о необходимости настоящей интеграции (как это происходило в период с мая 2016 г. по апрель 2017 г.).  Однако этого не произошло.

В докладе руководителя Центра политического образования выдвигается ряд предположений, почему Путин нажал на «стоп» уже в октябре.

Раскольный синдром

На взгляд Андрея Ляховича, в Кремле могли допускать вероятность, что Беларусь вслед за Украиной начнет процесс создания автокефальной, независимой от Московского патриархата, православной церкви.

Решение Константинопольского патриархата создало церковно-правовую базу и для белорусской автокефалии. Бывший советник Путина, а ныне один из его критиков, экономист А.Илларионов пишет: «Фактическая реализация автокефалии для Беларуси сегодня не выглядит слишком реалистичной, хотя и не полностью невозможной. Очевидно, перспективы именно такого рода вынудили патриарха Кирилла спешно мчаться в Минск и проводить именно там первое в истории РПЦ за пределами России чрезвычайное заседание Синода. Именно такого рода перспективы заставили В.Путина 12 октября вылететь в Беларусь для срочных переговоров с А.Лукашенко.

Новая труба

В отчете присутствует информация о том, что «вероятно, Беларусь и Россия ведут переговоры о прокладке газопровода через территорию Беларуси”.

“Есть неофициальная информация, что в первой половине 2018 года Беларусь и Россия начали переговоры об увеличении экспортной мощности газотранспортной системы Беларуси. В дополнение к существующему газопроводу будет проложен новый. А также будут увеличены мощности существующих газовых хранилищ и построены новые газовые хранилища. Россия инвестирует на эти цели 3,5 млрд. USD.

Прокладка нового газопровода через территорию Беларуси, наряду со строительством газопровода «Nord Stream-2», позволит России полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины», - пишет Андрей Ляхович.

На его взгляд, если информация о таких переговорах соответствует действительности, тогда, вероятно, прекращение беспошлинных поставок нефти, а потом их возобновление объясняется также сложными переговорами по прокладке нового газопровода через территорию Беларуси.

Оплата за военные объекты

7 июня 2021 года истекает срок договоров о размещении на территории Беларуси российских военных объектов: станции предупреждения о ракетных пусках «Волга», станции связи с атомными подводными лодками «Антей». Министр обороны Беларуси генерал А.Равков заявил, что до 6 июня 2020 года Беларусь может сообщить о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров. «Решение о пребывании на территории Беларуси российских военных объектов будет приниматься с учетом наших интересов».

По всей видимости, переговоры о продлении срока аренды российских военных объектов будут сложными. Белорусская сторона попытается извлечь максимально возможную экономическую выгоду из нахождения на территории Беларуси российских военных объектов. В апреле 2010 года, комментируя подписание Россией и Украиной договора о продлении на 25 лет срока аренды Россией военно-морской базы в Севастополе, Лукашенко заявил, что Украина получила выгоду в несколько миллиардов долларов. По  словам белорусского руководителя, в Беларуси находятся важные для России военные объекты, за которые Россия не платит. «Если президент России об этом забыл - пора вспомнить», - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе все начиналось традиционно: Россия прекратила поставки беспошлинной нефти и запустила машину российского агитпропа против Александра Лукашенко. Но...
 
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