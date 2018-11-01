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Расстреляют ли жителя Оршанского района, пытавшегося зарезать милиционера? Скоро начнется суд

02.11.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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5 ноября в Орше начнется суд на 48-летним Игорем Юрьевым, который при попытке задержания нанес сотруднику милиции несколько ножевых ранений.

28 марта сгорел принадлежащий 51-летней женщине дом в деревне Погостик Оршанского района. В его поджоге заподозрили 48-летнего жителя Химинич, домой к которому отправились оперуполномоченный угрозыска и участковый.

Тогда в отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14, статьи 362 УК — попытка убийства сотрудника органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

Однако в суде будут рассматривать обвинения Юрьеву выдвинутые по части 2 статьи 2018 (уничтожение имущества общеопасным способом), а также части 1 сатьи 14 и пунктам 10 и 16 части 2 статьи 139 (попытка убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного Кодекса.

Последняя статья, впрочем, как и 362, предусматривают санкцию в виде расстрела. Учитывая рецидив и то, жертвой нападения стал милиционер, вероятность высшей меры очень высока. Этот судебный процесс может стать вехой, которая предопределит результат рассмотрения дела стрелка из Ганцевичского района Брестской области, который одного милиционера ранил, а второго убил.

 
 
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5 ноября в Орше начнется суд на 48-летним Игорем Юрьевым, который при попытке задержания нанес сотруднику милиции несколько ножевых ранений.
 
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