ЕБРР ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2019 году

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Европейский банк реконструкции и развития опубликовал сегодня ноябрьский прогноз по динамике развития ВВП стран региона, в котором работает.

В частности, как полагают аналитики, экономика Беларуси в 2018-м вырастет на 3 процента, а в 2019-м – на 2,5 процента. По сравнению с майскими оценками, первая цифра осталась неизменной, а вторая понизилась на 0,5.

«Перспективы роста продолжают зависеть от глубины структурных реформ и возможности расширения роли частного сектора в создании добавочной стоимости», – отметили в ЕБРР.

Напомним, в мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Беларуси на 3% в 2018-2019 годах.

По мнению экономистов ЕБРР, текущий рост белорусской экономики обусловлен масштабным внешним спросом и расширением внутреннего спроса со стороны домохозяйств. При этом они констатируют, что рост ВВП Беларуси замедлился до 3,7% по итогам января-сентября с 5,2% в первом квартале текущего года.