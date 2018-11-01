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В Минске выставлен на продажу редкий купе-кабриолет-пикап. Таких всего три в Беларуси
В Минске
Владелец просит за свой автомобиль почти 30 тысяч долларов. Много за машину 2004 года с пробегом 85 тыс. км? Да, немало. Но таких SSR за все время в Беларуси было зарегистрировано всего три. Где находятся две из них — сейчас неизвестно. Под капотом у этой машины — 5,3-литровый бензиновый V8 мощностью 300 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая, привод — задний. До «сотни» этот необычный «гибрид» разгоняется за 7 секунд. Как верно замечает владелец, «без внимания на дороге не останетесь».
Автомобиль выпускался с 2003 по 2006 год, в его основе лежит платформа от внедорожника Chevrolet TrailBlazer. Жесткая складная крыша убирается при помощи электропривода за 25 секунд, превращая купеобразный пикап в полноценный кабриолет. За все время, по различным оценкам, было выпущено 24−25 тысяч автомобилей. Производство было прекращено из-за низкого спроса.
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В Беларуси было всего три таких автомобиля. Это Chrysler SSR - самый необычный в мире кабриолет-пикап. Одну машину выставили на продажу. Возможно, через несколько лет он...
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