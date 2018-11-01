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Российские разработчики представили прототип 4D-радара, повышающего точность работы систем автопилота

02.11.2018 09:11 — Разное | Tut.by  
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Российская компания Cognitive Technologies рапортовала о разработке первого промышленного прототипа 4D-радара, который в перспективе планируется использовать на беспилотных автомобилях.


Устройство под обозначением Imaging Radar способно в любую погоду обнаруживать координаты, скорость и форму объектов. Точность обнаружения объектов составляет до 97,7% — в комплексе с видеокамерой работа устройства гарантирует полную безопасность на дороге. В 4D-радаре используется технология SAR (сокращение от Synthetic-aperture radar), позволяющая быстро строить карту окружающей обстановки и просчитывать сценарии выбора траекторий движения. Также технология позволяет видеть в высоком качестве объекты на близком расстоянии к беспилотнику (обочину, выбоины на дороге, бордюры и т.п.).

Фактически это «третий глаз для беспилотников», поясняют в Cognitive Technologies. Российская разработка преподносится в качестве альтернативы нынешним системам автопилота, используемых на экспериментальных робомобилях — кроме обычных радаров и видеокамер в них применяются также лидары, причем весьма громоздкие и крайне дорогие и, к тому же, плохо функционирующие в непростых погодных условиях.

Вдобавок, Imaging Radar, на разработку которого ушло четыре года, отличается компактными размерами, небольшой стоимостью (несколько сотен долларов) и уже готов к серийному выпуску. В Cognitive Technologies говорят, что совместно с компаниями, производящими комплектующие, к 2022 году намерены выйти на уровень выпуска 4−4,5 млн устройств в год. В компании говорят, что уже получен заказ от одного автопроизводителя (какого именно, не уточняется) на 200 тыс. таких радаров, а продажи устройства планируется начать в трех странах. Каких? Этой информацией в Cognitive Technologies тоже не поделились.

 
 
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Российская компания Cognitive Technologies рапортовала о разработке первого промышленного прототипа 4D-лидара, который в перспективе планируется использовать на...
 
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