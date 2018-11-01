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В полушаге от трех звезд. БАТЭ за три тура до финиша может оформить очередное чемпионство

02.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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2 ноября начнется 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу, после которого борисовский БАТЭ может оформить досрочно 13-е чемпионство, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» надо не проиграть гродненскому «Неману». И тогда эмблему команды украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.


Анатолий Капский перед смертью в разговоре с женой сказал, что мечтает увидеть третью звезду на логотипе БАТЭ… Фото: fcbate.by

В Витебске местная команда попробует отыграться на минском «Динамо» за свое поражение в Солигорске. Если команда Ясинского проиграет, то вылетит из медальной зоны чемпионата. А сзади напирает «Торпедо-БелАЗ», для которого Лига Европа имеет более реальные очертания, нежели для брестского «Динамо».

В зоне вылета находятся четыре клуба, которых в этом туре ждут сильные соперники.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

Откроет программу тура игра в Минске 2 ноября:

ФК «Минск» — ФК «Городея», 15.00.

В субботу пройдут еще два матча:

ФК «Витебск» — «Динамо» (Минск), 15.00;

«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 17.00.

4 ноября состоятся еще четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 14.00;

«Днепр» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;

БАТЭ — «Неман», 18.00;

«Луч» — «Шахтер», 19.45.

5 ноября тур завершится в поселке Октябрьский:

ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель», 15.00.

Положение в чемпионате перед 27-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 26 21 3 2 47 18 66
2 Шахтер 26 16 6 4 35 13 54
3 ФК Витебск 26 16 5 5 42 18 53
4 Динамо (Минск) 26 14 9 3 32 17 51
5 Торпедо-БелАЗ 26 14 5 7 29 16 47
6 Динамо (Брест) 26 12 9 5 46 27 45
7 Неман 26 11 6 9 28 26 39
8 ФК Слуцк 26 11 3 12 25 28 36
9 ФК Минск 26 6 9 11 31 31 27
10 Ислочь 26 6 9 11 15 31 27
11 ФК Гомель 26 7 5 14 14 30 26
12 ФК Городея 26 6 7 13 23 32 25
13 ФК Смолевичи 26 5 6 15 18 34 21
14 Луч 26 4 9 13 21 38 21
15 Торпедо (Минск) 26 4 6 16 14 35 18
16 Днепр 26 3 7 16 15 41 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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4 ноября на "Борисов-Арене" БАТЭ может досрочно стать чемпионом Беларуси. В 15-й раз.
 
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